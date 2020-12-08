Bebek bezi değiştirme görevini kolaylaştıracak ipuçları

Bebek bezi değiştirmek ebeveynlerin en önemli görevlerindendir. Bu görevi en kolay hale getirmek ise yine ebeveynlerin elindedir.

Bez değiştirme konusunda bilgilenin

İlk defa çocuğu olan ebeveynler için bebek ile ilgili her konu çok heyecan verici ve karmaşıktır. Bebeğiniz dünyaya geldikten sonra daha da karmaşıklaşabilir. Bu sebeple bebeğiniz dünyaya gelmeden önce gerekli eğitimleri almalısınız. Bebeğiniz henüz doğmadan bez değiştirme konusunda kendinizi oyuncak bebeklerde deneyebilirsiniz. Bu yöntem sizi panikten kurtaracak ve alıştırma yapmanızı sağlayacaktır.

Doğru bezi kullanın

Bebek bezi değişikliklerini daha kolay, daha az dağınık ve zahmetsiz hale getirmek istiyorsanız mutlaka doğru tür biz bez kullanın. Doğru bez ise sızdırmayan ve bebeği tam kavrayan bezlerdir. Bunlar sayesinde bebeğinizin bezini değiştirirken sürprizlerle karşılaşmazsınız.

Birden fazla bez değişim alanına sahip olun

Günümüzde bebek bezi değişimi için özel masalar var ve hemen her bebekli evde de bulunuyor. Ancak sadece bununla sınırlı kalmamalı ve bu konfora alışmamalısınız. Çünkü bez değiştirme masaları sadece bebek odasındayken ihtiyacınıza hizmet edecektir. Sürekli evde hatta sürekli bebek odasında olmanız da söz konusu değil. Bu yüzden kanepede, yerde veya araba koltuğu gibi farklı alanlarda da bebek bezi değiştirme konusunda kendinizi geliştirmelisiniz. Yanınızda sürekli alt değiştirmek için kullanılan pedlerden bulundurmalısınız.

Bebek bezi değişim alanlarının güvenliğini sağlayın

Bebekler bir saniye bile gözetimsiz bırakılamaz. Bu nedenle bez değiştirirken ihtiyacınız olan her şey elinizin altında olmalıdır. Aynı zamanda bebek bezi değiştirdiğiniz masanın da yeterince güvenli olduğuna emin olmalısınız. Masanın üzerinde bebeğinizin elini sokabileceği kremler veya solunması tehlikeli tozlar bırakmamalısınız.

Bebek bezleriniz her zaman stoklu olsun

Evinizde ve seyahat çantanızda yeterince bez olduğuna emin olun. Bebek bezinin yanı sıra pişik kremi, mendil gibi ihtiyaçlar da mutlaka stok halinde olmalıdır. Bu gibi ihtiyaçların eksikliği acil durumlarda sizi strese sokabilir.

Dikkat dağıtıcı şeyler yaratın

Yeni bir ebeveyn olarak dikkat dağıtma konusunda ustalaşmanın önemini çabucak öğreneceksiniz. Kendi yararınıza kullanmak için de bebek bezi değişiminden daha önemli bir zaman yoktur. Bebek bezi değiştirirken sevdiği bir oyuncağı verebilir veya ona bir şarkı söyleyebilirsiniz. Bu yapacaklarınız bebeğinizi sakinleştirmede etkili olacaktır.

Sakin olun

Bebekler bezi değişirken biraz asi olabiliyor. Bu asiliğin karşısında mutlaka sakin olmalısınız. Çocuğunuzda sizin sakinliğiniz karşısında sakinleşecektir.