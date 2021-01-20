Bebek battaniyesi nasıl süslenir?

Derya Baykal ve Sibel Yüksel'den şahane bir fikir daha. İkili kuzulu battaniye yapımını gösterdi. İstediğiniz motifleri dikebileceğiniz bu battaniyeler bebekleriniz için oldukça kullanışlı.

Öncelikle kuzuları örün. Bunun için koton ip ve 3 numara tığ kullanmalısınız. Siz kuzu değil de farklı desenler de yapabilirsiniz, ama battaniyenizin üzerindeki bembeyaz kuzucuklar çok harika duracak. Ördüğünüz kuzu bedeni tam bir yuvarlak olmamalı, elipse yakın bir formda olmalı. Siz kuzuları beyaz yapmak istemezseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz.

Evde oturduğunuz bu günlerde kendi bebeğinize veya hediye götürmek için bu harika battaniyeyi örebilirsiniz. Dilerseniz battaniyenin kendisini hazır alabilir veya beğendiğiniz bir kumaştan onu da kendiniz dikebilirsiniz. Tamamen el yapımı olmasını istiyorsanız bu harika bir fikir.

Süslemeleri sadece battaniye için de düşünmemek gerek. Yatak örtülerini veya bebeklerin yatak örtülerini de bu şekilde süsleyebilirsiniz. Koyunları ördükten sonra etrafına yapacağınız ağaçlar, çiçekler, çitler tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Süslemeyi kendi zevklerinize göre yapabilirsiniz. Sadece birkaç saatte yapabileceğiniz bu battaniyeye gören herkes hayran kalacak.