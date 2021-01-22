Bebek arabasında güvenliği sağlamanın yolları
Bebek arabaları, dışarıda dolaşırken, alışveriş yaparken kısacası çocuk ile bir yerlere giderken mutlaka kullanılması gereken bir şey. Ebeveynlerin de sağ kolu haline gelmiş bebek arabalarında çocuğun güvenliğini sağlamak çok önemlidir.
Bebek arabası seçerken pek çok marka arasından çocuğunuz ve bütçeniz için en uygunu seçmeye çalışırsınız. Sadece güvenli olduğunu düşündüğünüz bir bebek arabasını almakla tüm i bitmez. Bebeğinizi arabaya koyduktan sonra da güvenliğini sağlamalısınız. Aslında işin en önemli kısmı da burada başlar. Bizde bu konuda size birkaç ipucu vermek istedik. İşte bebek arabasında güvenliği sağlamanın yolları…
-Bebek arabanızın üzerine oyuncak bağlarsanız, onları güvenli bir şekilde sabitleyin. Böylece bebeğin üstüne düşmezler ve bir tehlikeyi ortadan kaldırırsınız.
-Bebek arabalarının kullanımı kolay frenleri olmalı. Her durduğunuzda freni kullanın ve çocuğunuzun frene erişemeyeceğinden emin olun. İki tekerleği kilitleyen bir fren, ekstra bir güvenlik önlemi sağlar.
-Devrilmemesi için geniş tabanlı bir bebek arabası seçin. Devrilmesi olası durumlarda ise asla tutmayı bırakmayın.
-Çocukların parmakları bebek arabasının menteşelerine sıkışabilir. Bu nedenle arabayı açıp kapatırken çocuğunuzu güvenli bir mesafede tutun.
-Çocuğunuzu içine koymadan önce pusetin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Bebeğinizin parmaklarının puset tekerleklerine erişemediğini kontrol edin.
-Bebek arabalarının saplarına çanta veya başka şeyler asmayın. Bu durum arkaya doğru devrilmesine neden olabilir. Altında eşya taşımak için bir sepete sahipse, arka tekerleklerin yakınına yerleştirildiğinden emin olun.
-Bebek arabasında emniyet kemeri bulunmalı ve çocuğunuzla gezintiye çıktığınızda mutlaka kullanmalısınız.
-Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.
-İkili bebek arabası satın alırsanız ağırlık merkezine dikkat edin. Özellikle arkadaki çocuğun aşırı aktif hale gelmemesine ve bebek arabasını devirmemesine dikkat edin.
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