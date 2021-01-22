Bebek arabası seçerken pek çok marka arasından çocuğunuz ve bütçeniz için en uygunu seçmeye çalışırsınız. Sadece güvenli olduğunu düşündüğünüz bir bebek arabasını almakla tüm i bitmez. Bebeğinizi arabaya koyduktan sonra da güvenliğini sağlamalısınız. Aslında işin en önemli kısmı da burada başlar. Bizde bu konuda size birkaç ipucu vermek istedik. İşte bebek arabasında güvenliği sağlamanın yolları…

-Bebek arabanızın üzerine oyuncak bağlarsanız, onları güvenli bir şekilde sabitleyin. Böylece bebeğin üstüne düşmezler ve bir tehlikeyi ortadan kaldırırsınız.

-Bebek arabalarının kullanımı kolay frenleri olmalı. Her durduğunuzda freni kullanın ve çocuğunuzun frene erişemeyeceğinden emin olun. İki tekerleği kilitleyen bir fren, ekstra bir güvenlik önlemi sağlar.

-Devrilmemesi için geniş tabanlı bir bebek arabası seçin. Devrilmesi olası durumlarda ise asla tutmayı bırakmayın.

-Çocukların parmakları bebek arabasının menteşelerine sıkışabilir. Bu nedenle arabayı açıp kapatırken çocuğunuzu güvenli bir mesafede tutun.

-Çocuğunuzu içine koymadan önce pusetin güvenli bir şekilde kilitlendiğinden emin olun. Bebeğinizin parmaklarının puset tekerleklerine erişemediğini kontrol edin.

-Bebek arabalarının saplarına çanta veya başka şeyler asmayın. Bu durum arkaya doğru devrilmesine neden olabilir. Altında eşya taşımak için bir sepete sahipse, arka tekerleklerin yakınına yerleştirildiğinden emin olun.

-Bebek arabasında emniyet kemeri bulunmalı ve çocuğunuzla gezintiye çıktığınızda mutlaka kullanmalısınız.

-Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayın.

-İkili bebek arabası satın alırsanız ağırlık merkezine dikkat edin. Özellikle arkadaki çocuğun aşırı aktif hale gelmemesine ve bebek arabasını devirmemesine dikkat edin.