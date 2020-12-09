Bebeğinizle bağ kurmanın 10 önemli yolu

Bebeğinizi emzirin

Bebeğinizi emzirme işini sadece beslenme olarak düşünmeyin. Emzirme anne ile bebek arasında harika bir bağ kurmak için en iyi yoldur. Emzirme sırasında bebeğiniz sizin kalp atışınızı hisseder, cildinize temas eder. Bu da bağ kurmanızı kolaylaştırır.

Göz teması kurun

Bebeğinizi emzirirken, biberonla doyururken veya başka bir şey yaparken mümkün olduğunca göz teması kurun. Göz teması bebek ile annenin arasında bağ kurma konusunda oldukça etkilidir.

Masaj yapın

Masajın tüm insanlar üzerinde harika bir etkisi vardır. Bu etki bebeğinizde daha da iyi hissettirecektir. Bebeğinize yapacağınız masajın faydalarının yanı sıra aranızdaki bağa da etkisi büyüktür. Siz masaj yaparken keyifle kıkırdayan bebeğinizin karşısında kendinizi süper kahraman gibi hissedeceksiniz.

Telefonunuzu kaldırın

Telefonunuzla video izleyerek veya internette dolaşarak harcayacağınız zamanı bebeğinize ayırabilirsiniz. Bebeğinize ayıracağınız bu harika zamanı da onunla bağ kurmak için kullanabilirsiniz.

Uykunuzu alın

Bebeğinizi uyuttuktan sonra kalan boş vakitleri kendinizi dinlendirmek için kullanabilirsiniz. Güzel bir film izleyerek dinlenebilir veya uyuyabilirsiniz. İyice dinlenen bir anne bebeğine de fayda sağlayacaktır. Bu şekilde aranızdaki etkileşim de kuvvetli olacaktır.

Sık sık temas edin

Bebeğinizi 9 ay boyunca karnınızda taşıdınız ve artık dünyaya geldi. Onunla elinizden geldiğince fiziksel temas kurun. Fiziksel temas her zaman aradaki bağı kuvvetlendirme konusunda çok etkilidir.

Ağladığında yanında olun

Bebeğiniz ağladığında onun yanında olduğunuzu hissettirin. Eğer ağlarsa onu kucağınıza alın veya onunla ilgilenin. Bu hem bebeğinizi sakinleştirecektir hem de aranızda bağ kuracaktır ve bebeğinizin size güvenmesini sağlayacaktır.

Kokusunu içinize çekin

Bebek kokusuna yakın bir koku yapmak bile neredeyse mümkün değildir. Harika bir kokuya sahip olan bebeğinizin kokusunu sık sık içinize çekin. Yanınızda böyle harika bir koku varken bunu değerlendirin. Bebeğin kokusu ise anne ile bağ kurmasını sağlayacak en önemli etkenlerdendir.

Günlük tutun

Bebeğinizle geçirdiğiniz ilk yıl hafızanızdan kısa sürede kaybolabilir. Çünkü çok hareketli olacak bu yılda çok fazla anı biriktireceksiniz. Bu anıları mutlaka bir deftere not edin. Hatta 18. doğum gününde bebeğinize bu güzel defteri hediye edebilirsiniz.

Çalma listesi oluşturun

Bebeğinizle dinlemeyi seveceğiniz bir çalma listesi oluşturun. Sürekli bu parçaları birlikte dinleyip dans etmek ve söylemek aranızdaki bağı kuvvetlendirecektir. Bebeğinizde bir süre sonra bu şarkılara tepki vermeye başlayacaktır.