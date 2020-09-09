Bebeğinizin kaslarının güçlenmesine yardımcı olacak 3 egzersiz

Bebekler günün çoğu vaktini yatarak geçiriyor gibi görünebilir ama aslında her gün yoğun bir egzersiz yapıyor. Bir nesneyle oynarken veya bacaklarını hareket ettirirken küçük kaslarını çalıştırıyor. Tüm bu hareketler, motor gelişimi için de oldukça önemli.

Başını kaldırmak, emeklemek, oturmak ve sonunda da yürümek için güçlü kaslara ihtiyacı olacak. İşte bu süreçte bebeğinizin güçlenmesine yardımcı olacak 3 egzersiz...

Karın egzersizi

Bebekler çoğu zamanını sırtüstü geçiriyor. Ancak karnının üzerinde durarak, boyun, kol, omuz ve sırtındaki kasları gelişebilir. Bu egzersizi uygulamaya ilk olarak 3 ila 5 dakikalık seanslarla başlanabilir. Bebeğinizi karnı yere gelecek şekilde bir battaniyenin ya da oyun matının üzerine yatırdıktan sonra sizde ona eşlik etmek için aynı şekilde yanında yer alın. Gülümseyin, konuşun veya önüne bir oyuncak yerleştirin.

Bebeğinizin ilgisini çekmek onun etrafına bakmasına ve tepki vermesini sağlar. Bu da dönmesi, oturması ve sonunda emeklemesini sağlayacak kasları geliştirmesine yardımcı olur. Her gün bebeğiniz güçlendikçe kademeli olarak en az 20 dakika karın oyununu uygulayabilirsiniz. Hatta kendi kendine dönmeye başladığında bile devam edebilirsiniz.

Oturma egzersizi

Bebeğinizi oturma pozisyonunda tutmak, omuz, kol ve sırtındaki kasları güçlendirmenin de başka bir yoludur. Oturma pozisyonuna alırken bir doğal olarak karın kaslarını esnetecek ve başını vücuduyla aynı hizada tutmaya çalışacaktır. Bu da kasları güçlendirmeye ve denge sağlamasına destek olacaktır. Bebeğiniz sırtüstü yatarken ön kollarını iyice tutun ve nazik ve yavaş bir şekilde kendinize doğru çekin. Bu şekilde oturma egzersizleri yapabilirsiniz.

Eğer bebeğiniz başını kaldıramayacak kadar küçükse, onu ön kollarından çekmek yerine geriye doğru düşmesini önlemek için arka kısmına ve başının arkasını ellerinizi koyun.

Nesneleri toplama

Bebeklerin kavrama yeteneğini, el göz koordinasyonunu ve omuz, kol ile ellerindeki kasları geliştirmelerine yardımcı olmanın bir diğer yolu da nesneleri toplamak. Genellik 3 veya 4. ayda bazı nesneleri tutmaya başlarlar. Bunun için de küçük oyuncakları, çıngırakları, farklı boyut ve şekillerde olan nesneleri kullanın.

Bu egzersiz için bebeğinizi mama sandalyesine oturtun ve bu eşyalardan önüne koyun. Onu kaldırmasına, kontrol etmesine, indirmesine ve sonra tekrar kaldırmasına teşvik edin. İlk birkaç seferde nasıl yapıldığını göstermeniz gerekebilir. Fakat, bu fikri hızlı bir şekilde anlayacaktır.