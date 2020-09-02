Bebeğinizin emziğini şeker içeren gıdalara batırmayın

Erken çocukluk dönemi çürüğünün eğer anne ve baba tarafından zamanında fark edilmezse kısa sürede pek çok dişi etkileyebileceğini söyleyen Zafer Kazak, "Erken çocukluk dönemi çürüğünün oluşmasında en büyük sebep uygun olmayan beslenme şeklidir. Hem anne sütü hem de inek sütü şeker içermektedir. Özellikle gece yatmadan önce ya da uyku sırasında verilen süt ağızda birikerek mikropların dişleri çürütmesi için elverişli bir ortam oluşturur. Bu nedenle özellikle gece beslenmesi sonrası dişlerin temizliğine özen gösterilmelidir" dedi.

Gece beslenmesi sonrası diş temizliği önemli

Kazak, çocuğu biberon çürüğünden koruma yollarını şöyle sıraladı: "Biberon çürüğünün erken dönemde teşhis edilmesi ve ne gibi önlemler alınması konusunda bilgi edinmek için bebeğinizi mutlaka bir yaşından önde pedodontiste götürünüz. Bebeğinizin gece ağzında biberonla uykuya dalma alışkanlığından vazgeçirin. Dişleri sürmeye başladıktan sonra beslenme sonrası mutlaka dişlerini temiz bir tülbent (gazlı bez) ya da parmak fırça ile silerek temizleyiniz. Eğer beslenme sonrası bebeğinizin dişlerinin temizliğini gerçekleştiremiyorsanız mutlaka su içirin. Bebeğinizin biberondaki sütüne bal, reçel, pekmez gibi yüksek şeker içerikli besinler eklemeyiniz. Emzik kullanıyorsanız kesinlikle emziği şeker içeren gıdalara batırmayınız. Bebeğinizin, karbonhidrat içerikli sıvı ile dolu biberonla uyumasına izin vermeyin. Sadece su ile yatmasında bir sakınca yoktur. Bebeğinizi, doktorunuz ile de görüştükten sonra, 12-14 aylıkken biberondan uzaklaştırın. Gün boyunca bebeğinizin rahatlaması için su dışında başka bir sıvı ile dolu biberon kullanmasına izin vermeyin. Bebeğinizin ilk dişi çıktığında en kısa sürede diş hekiminizi ziyaret etmelisiniz. Bebeğinize bir yaşından itibaren bardakla içmeyi öğretmelisiniz. Bebeğinizin yeterli miktarda fluorid aldığından emin olmalısınız. Şehrinizdeki içme sularında fluor bulunmuyorsa diş hekiminize danışabilirsiniz."