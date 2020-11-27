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Hürriyet
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Bebek Sağlığı
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.11.2020 - 17:23 |  Son Güncelleme:

Bebeğinizin duygusal gelişimini desteklemenin yolları

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Bebeğinizin duygusal gelişimini desteklemenin yolları
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Bir ebeveyn olarak çocuğunuzun duygusal gelişiminde önemli bir rol oynayabilirsiniz. Bebeğinizin duygularını ifade etmeyi ve yönetmeyi öğrenmesine yardımcı olabilirsiniz. İşte bebeğinizin duygusal gelişimine yardımcı olmanın yolları...

- İhtiyaçlarına karşı duyarlı olun

Bebeğinizin ihtiyaçlarına zamanında cevap vermek ve onunla bire bir vakit geçirmek, aranızda güvenli ve sağlıklı bir bağ oluşturmaya yardımcı olacaktır.

- Zor durumlarda sakinleştirin

Bebekler ilk 6 aylık dönemde, aç, yorgun olduklarında veya başka bir rahatsızlıkları olduğunda sorunlarının çözüleceğini keşfetmeleri oldukça önemli. Bu durum, bebeğe güven hissi verir ve sorunun çözülmesine yardımcı olan kişiyle arasında bağ oluşturur.

- Çocuğunuzun kişisel yapısını göz önünde bulundurun

Bir çocukta görülen duyguların ilk belirtileri kısmen mizaca, yapıya ya da bireysel farklılıklara dayanabilir. Örneğin bazı bebekler daha aktifken, diğerleri daha sakin olabilir. Bazılarını ağladığında yatıştırmak daha kolaydır ama bazılarını ise zordur. Bu nedenle bebeğinizi rahatsız edebilecek durumlara daha duyarlı bir şekilde karşılık vermeye çalışın.

- Bebeğinizle bol bol vakit geçirin

Bebeklerin duygusal gelişiminde en önemli noktalardan biri de ebeveyniyle yüz yüze iletişim kurmasıdır. Bu nedenle miniğinizle biraz daha zaman geçirmeye çalışın. Örneğin, bebeğiniz öksürdüğünde, gülümseyerek ve onunla konuşarak karşılık verin. O da muhtemelen gülümseyecek ve sesler çıkararak karşılık verecektir. Bu durum, sağlıklı duygusal gelişimin bir parçasıdır.

- Tekrar hazır olmasını bekleyin

Bebekler yüz yüze etkileşime karşı oldukça hassastırlar. Bu nedenle bebeğinizin dinlenmeye ihtiyacı olduğuna dair işaretlere dikkat edin. Örneğin, bebeğinizle oynarken, arkasını dönüyorsa, oyunun onun için yeterli olduğunu anlatmaya çalışıyor olabilir. Bu durumda biraz uzaklaşın ve tekrar oynamaya hazır olduğunu göstermesini bekleyin.

 

 

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