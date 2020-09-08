Bebeğinize uyku düzeni oluştururken kaçınmanız gereken 5 şey

İşte bebeğinizin gece boyunca uyuması için kaçınmanız gereken 5 davranış

Bebeğinizi uyutmak için beslemek veya sallamak

Çoğu anne bebeğini uyutmak için besleyerek sallamayı tercih ediyor. Yenidoğan bebekler iki ila üç saatte bir beslenmeye ihtiyaç duyduğu ve uyku ile uyanma döngüleri karışık olduğu için beslenme sonunda sık sık uyurlar. Yenidoğan bebeğiniz normal hayata alışırken beslendikten sonra uykuya dalması oldukça normal. Bebekler 4 ay sonunda uyku rutinleri gelişmeye başlar.

Eğer bu dönemde de bebeğinizi besleyerek veya sallayarak uyutursanız sorun haline gelebilir. Bebekler doğal olarak her gece iki ila 6 defa uyanırlar. Bu da onları yatmadan önce uyutmak için ne yaparsanız yapın, her kıpırdadığında aynı şeyi yapmanız gerekecektir.

Bu durumu engellemek için bebeğinizin yeni aktiviteleri uyku ile ilişkilendirmesine yardımcı olacak bir uyku rutini oluşturun. Örneğin; banyo yaptırın, pijamalarını giydirin ve ışıkları kısıp bir hikaye okuyun. Her gece aynı rutini oluşturduğunuzda, çocuğunuz uyku vaktinin geldiği anlamaya başlayacaktır.

Her ağladığında yanına gitmek

Bebeğiniz ağladığında onu rahatlatmak isterseniz. İlk 6 ay boyunca bebeğiniz ağladığında onun yanında olmalısınız. Böylece her defasında orada olacağınızı bilir. Ancak orada olduğunuzu hissettirmeden önce birkaç dakika verin.

Çünkü, bebekler büyüdükçe annelerinin yanında olması için ağlamayı kullanabileceklerini keşfeder. Bunun için bebeğinizin ihtiyaçlarını kontrol edin. Acıktı mı? Susadı mı? Altını mı kirletti? veya hasta mı? Eğer onun yanından ayrıldığınız için ağlıyorsa şunu deneyebilirsiniz: Odadan ayrıldığınızda 5 dakika tutun. Bebeğiniz bu 5 dakika boyunca ağlamaya devam ediyorsa, yanına gidip sakinleştirin. Ardından tekrar odadan ayrılıp 5 dakika tutun. Uyuyuyana kadar her 5 dakikada bir kontrol edin.

Ertesi gece de bebeğinizin yanından ayrılınca 10 dakika bekleyin. Diğer günlerde bu şekilde süreyi uzatarak devam edin. İlerleyen gecelerde bebeğiniz daha kolay uykuya geçecektir.

Gece beslenme süresinin uzaması

Bebekler ihtiyacı olmasa da gece yarısı beslenmek isteyebilir. Çünkü uyku döngüsünün sonunda uyanmaya ve tekrar uykuya dalmak için beslenmesi gerektiğini düşünür. Bu döngüye de alışabilir. Anneler için de emzirmek daha kolay olabilir. Bebeğiniz geceleri fazla beslendiğinde gündüz acıkmaz. Bu yüzden gece yine acıkır. Bu bir kısır döngü haline gelir.

Bunun için gün içinde çocuğunuzu emzirmek için harcadığınız zamanı kademeli olarak azaltabilirsiniz.

Hareket halindeyken uyumak

Bebeğinizin sık sık bebek arabasında uyumasına izin vermek, daha kolay olabilir. Ancak hareket halindeyken uyumaya alışkın küçükler beşiğinde uykuya dalmaya zorlanabilir. Bu da evde bir uyku problemine neden olabilir.

Bu yüzden bebeğinizin ne kadar uykuya ihtiyacı olduğunu, ne zaman ve ne kadar süre uyuduğunu belirleyin. Günü, beşiğinde olabildiğince sık uyuyabileceği şekilde planlayın. Eğer istemezse, yavaş yavaş bu düzene geçiş yapabilirsiniz. İlk önce günde 1 saat beşiğinde uyumasını sağlayın, daha sonra tamamen aşamalı olarak geçin.

Geç uyumasına izin vermek

Bebeğiniz geç uyursa gece daha derin uyuyabileceğini düşünebilirsiniz. Fakat, geç yatması düşündüğünüz gibi olmayabilir. Bebekler uyanık olduklarından aşırı yorulurlar. Daha sonra uykuya dalmaları ve sık uyanmaları daha uzun sürer. Yenidoğan bebekler doğal olarak daha geç uyuyabilir, çünkü uyku düzeni 3-4 aylık olduğu dönemde biraz karmaşıktır.

Eğer bebeğiniz erken saatlerde uyursa, bunu uyku zamanına dönüştürebilirsiniz. Uyku öncesi banyo yaptırarak da rahatlamasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca yeni uyku düzeni belli saate gelene kadar birkaç günde bir 15 dakika ileri alabilirsiniz.