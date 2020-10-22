Bebeğinizde gelişimsel gecikmeler olabilir! İşte ay ay dikkat edilmesi gerekenler…
Çocuklarda ya da bebeklerde kaba ve ince motor aktivitelerde gelişimsel gecikmeler ailelerin endişelenmesinin en büyük sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının normal büyüme ve gelişimlerini takip etmesi büyük önem taşıyor. Bu kapsamda ise doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek nörolojik bozukluklardan büyümeyi ve gelişmeyi etkileyen kas-iskelet sistemi sorunlarına kadar birçok problemi kapsayan ‘Pediatrik Rehabilitasyon’ ön plana çıkıyor.
Bebekler doğdukları andan itibaren etrafı anlamaya çalışarak öğrenmeye ve gelişmeye başlar. Her gelişimde aileler ise ayrı bir sevince boğulur. Fakat bu durumun normal seyrinde gitmemesi bazı sorunların habercisi olabilir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilecek bu durumda ise erken müdahale büyük önem taşıyor.
Ailelere büyük iş düşüyor
Dünya nüfusunun yüzde 15’in engelli olduğunu bunların içinde 0 -16 yaş arası kişilerin rakamlarının da azımsanmayacak bir orana sahip olduğuna dikkat çeken Fizyoterapist Şehnaz Yüce, “Burada en büyük görev ailelere düşüyor. Onların takibi neticesinde sorunun erken tanısı ile birlikte çocuğun güçlü yönlerini ve sınırlılıklarını değerlendirmek için kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Geç kalmadan tedaviye başlamak gelecek adına büyük avantaj sağlıyor. Çünkü pediatrik rehabilitasyonda çocukların işlevlerini ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olarak günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsızlık ve rahatlıkla sürdürebilmesi amaçlanır” ifadelerini kullandı.
Sorunun türüne göre tedavi farklılık gösteriyor
Pediatrik rehabilitasyonda yaklaşımın çok önemli oldugunu belirten Yüce, sözlerine şöyle devam etti: “ Yapılan ayrıntılı değerlendirme sonucunda çocuğun yaptığı hareketlerin niteliği, hareketi yaparken ki davranışı, istirahatte ki pozisyonu, hareketi bitirirken ki davranışı, çocuğun destek aldığı noktalar tespit edilerek eksiklikler belirlenip program oluşturulur. Aynı hastalık grubu içinde olsa da her çocuğun problemi yaşayışı, yapabilirligi, ilerlemesi farklıdır. Bu yüzden hiçbir çocuk başka bir çocukla karşılaştırılmamalıdır. Buna göre de tedavi programları da değişiklik gösterir. Pediatrik rehabilitasyon da kullandığımız teknikler vardır. Bu teknikler çocuğun ihtiyacına göre belrlenerek tedavi programı oluşturulur. Tek bir teknikle başlanır, aileye teknik öğretilir ve gerekli diğer teknikler de zaman içinde tedavi programına dahil edilir. Tedavi süresince çocuk, aile, fizyoterapist arasında ki iletişimin iyi olması, tedaviyi olumlu etkileyerek, sürecin daha keyifli olmasını sağlar.”
Bebekte ay ay dikkat edilmesi gerekenler
1 Aylık
Emme problemleri
Çevreden gelen uyarılara hiç tepki vermemesi
Sürekli ve kesintisiz ağlama nöbetleri
Çok sık ve şiddetli kusma
Havale geçirmesi
2 Aylık
Emme problemleri
Çevreden gelen uyarılara hiç tepki vermemesi
Sürekli ve kesintisiz ağlama nöbetleri
Çok sık ve şiddetli kusma
Havale geçirmesi
Refleks kaybı veya refleks artışı yaşaması
Kaslarda gevşeklik ya da aşırı sertlik olması
3 Aylık
Gözlerde kayma ve seyirme
Sırt üstü yatırıldığında kasılma ve rahatsızlık
Gülmeye başlamaması
Anneyi tanımaması
Konuşanın yüzüne bakmaması
4 Aylık
Başını hala kontrol edememesi
Gözün belli bir noktaya odaklanamaması
Ellerin serbest bırakılmayıp sürekli yumruk yapılması
Bazı reflekslerin 4 aylıkken kaybolması gerekir. Bu reflekslerin kaybolmaması,
8 Aylık
Kendi başına dönemiyor ve hareket edemiyorsa
Oyuncağa uzanma ve tutmanın olmaması
Ayaklarını aynı anda birbirinden bağımsız aynı anda hareket ettiriyor olması
Otururken bağımsız oturamıyor olması
10 Aylık
Yüzüstü yatar pozisyonda ilerleyemiyor olması
Tutunup kalkmaya çalışamıyor olması
İsmine tepki vermemesi
Salya kontrolunun olmamasi
1 yaş
Tutunarak ayağa kalkamamasi
Parmak ucuna basarak adım atmasi
Pediatrik rehabilitasyon ile tedavi edilebilen durumlar
Spina Bifida (Omurga ayrıklığı ya da açıklığı)
Beyin Felci
Çoklu Skolyoz
Konjenital (Doğuştan) Anomaliler
Ortopedik Bozukluklar
Stres Yaralanmaları
Kas Hastalıkları
Yutma Sorunları
Juvenil Artrit (Eklem iltihabı)
Kırık Sonrası Rehabilitasyon
Ameliyat Öncesi Rehabilitasyon
Kifoz
Brakiyal pleksus yaralanmaları ve diğer sinir yaralanmaları
Kromozon anomalileri
Kalıtsal hastalıklar
Denge ve koordinasyon bozuklukları
Travma sonrası rehabilitasyon
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