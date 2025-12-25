Bebeğini yatağına koydu ve kameradan bir parlama fark etti... Sonra ise küçük kızı gözünü kaybetti!

Haberin Devamı

Bebek monitörü kızı Miley'nin gözünde bir ‘parlama’ olduğunu ortaya çıkardı. Bu parlamanın ise daha sonra retinoblastom (nadir görülen bir göz kanseri) olduğu anlaşıldı.

28 yaşındaki anne Kristen, "Bebek monitöründen kızının gözündeki tümörü bulan bir anne hakkında bir makale okumuştum. Miley'yi yatağına koyduktan sonra odadan çıktım. Sonra monitörden baktığımda, onun da gözünde aynı parlamanın olduğunu gördüm. Bu çok sarsıcıydı” dedi.

Ancak bu, bir şeylerin ters gittiğine dair tek işaret değildi; monitördeki görüntü sadece annenin Miley'nin hasta olduğuna dair şüphelerini doğrulamıştı.

İLK İŞARET GÖZ KAYMASIYDI

Eylül ayında Miley'nin ikinci doğum gününden kısa bir süre sonra, ailesi sol gözünde bir kayma fark etti. Anne Kristen, "Kocama bunu gösterdim çünkü içimde kötü bir his vardı. Kanser aklıma gelmemişti, retinoblastomun varlığından bile haberim yoktu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Bir çocuk doktoruna Miley'nin gözünün fotoğrafını gönderdiler. Doktor onları bir göz hastalıkları uzmanına sevk etti ancak randevu için aralık ayına kadar beklemeleri gerekiyordu. Doktorlar başlangıçta Miley'nin sadece gözlüğe ihtiyacı olduğunu düşünmüştü.

Retinoblastoma nadir olmakla birlikte çocukluk çağında en sık görülen göz kanseridir. ABD’de her yıl yaklaşık 300 vakaya teşhis koyulmaktadır. Çoğunlukla 2-3 yaş arası bebeklerde görülür ve beş yıllık hayatta kalma oranı yüzde 96'dır. Gözün gelişimiyle bağlantılı bir gendeki genetik mutasyonla tetiklendiği için en sık çocuklarda görülen bir kanser türüdür.

FLAŞLI FOTOĞRAF ELE VERDİ

Kasım ayında bir gece Miley'ye banyo yaptırırken durum endişe verici bir hal aldı. Kristen, "O gece gözünü gördüm ve 'bu normal değil' diye düşündüm. Flaşlı bir fotoğrafını çektik ve göz bebeğinde kırmızılık yerine beyazlık gördük. O an paniğe kapıldım” dedi.

İnternette belirtileri araştırırken, genellikle üç yaş altı çocukları etkileyen nadir bir kanser türü olan retinoblastom ile karşılaştı. Aynı gece bebek monitörünü kontrol ettiğinde o meşhur beyaz parlamayı tekrar gördü.

Ertesi sabah Miley'nin sağlam gözünü eliyle kapatınca, diğer gözünün tamamen sola kaydığını ve o gözün hiç görmediğini fark ettiler. Hemen acil servise gittiler.

Yapılan ultrason ve MR incelemeleri, tümörün Miley'nin tüm göz küresini kapladığını ortaya çıkardı. Doktorlar bunun ‘Evre E’ (en kötü evre) olduğunu söylediler.

Haberin Devamı

22 Kasım'da Miley'nin sol gözü ameliyatla alındı. Şimdi kemoterapiye ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için biyopsi sonuçları bekleniyor. Miley'ye ileride protez göz takılması planlanıyor.

Kristen ve eşi Andrew, bir yandan 8 haftalık bebekleri Lilly ve 13 yaşındaki kızları Aniston ile ilgilenirken, diğer yandan bu zorlu süreçle mücadele ediyorlar.

Bazen bebeklerimizin fotoğrafını çektiğimizde her iki göz bebeği arasında bir renk farkı gözlemleyebiliriz. Bu durum bazen o andaki duruşa, bakış pozisyonuna bağlı olabilir bazen de bazı hastalıkları bize gösterebilir. Nadiren göz içinde arkaya doğru ilerleyen beyne atlayan ve öldürücü olabilen bir tümörün varlığını bile gösterebilir. Bu durum, daha sıklıkla da doğumsal katarakt, o tarafta göz bebeğinde beyaz refleye neden olur. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yalçın

FARK EDİLMESİ ÇOK ZOR

Kristen şimdi hikayesini, diğer ebeveynlerin belirtileri bilmesi umuduyla paylaşıyor.

"Kameramın flaşı ve bebek telsizi kızımın hayatını kurtardı diyebilirim. Bir aydır görmüyormuş ve biz fark etmemişiz bile. Eğer çocuğunuzun gözünde ışık görürseniz ve kırmızı yerine beyaz bir yansıma fark ederseniz, göz bebeğinin arkasında bir tümör olabilir” diyen Kristen ekledi:

Haberin Devamı

“Doktorlar, bu hastalığın fark edilmesinin çok zor olduğunu, çünkü Miley'nin görme kaybına rağmen tamamen normal davrandığını belirtti. En ufak bir göz kaymasında bile mutlaka bir uzmana gidilmeli.”

Bazı retina hastalıkları, örneğin erken doğuma bağlı prematüre retinopati veya retinadaki birtakım problemler de fotoğraflarda göz bebeğinde beyaz refle nedeni olabilir. Tabii ki ölümcül olabilecek bir tümörün önemi çok fazladır ama diğer durumlarda da görme bozukluğu ve kalıcı görme kaybına neden olabileceği için gözlerinde farklı bir beyazlık veya farklı bir kırmızılık görülen bebekler mutlaka göz muayenesine götürülmelidir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yalçın

TEŞHİS KONDUĞUNDA HENÜZ ALTI AYLIKTI

Miley’in yaşadığı durumun aynısı henüz altı aylıkken Benny’nin de başına geldi.

O gece annesi beşiğindeki Benny'i bebek monitöründen izliyordu. Oğlunun gözlerinden birinin tamamen siyah, diğerinin ise ekranda parlayan bir ışık gibi göründüğünü fark eden anne önce bunun monitörden kaynaklı bir durum olduğunu düşündü. Ancak büyükannesi de Benny'nin gözünün belirli ışıkta bulanık göründüğünü söyleyince anne çocuk doktoruna gitmeye karar verdi.

Haberin Devamı

Çekilen MR sonrası Benny'e çocuklarda genellikle gözün arkasında başlayan ve çok nadir görülen bir retina kanseri olan retinoblastoma teşhisi koyuldu.

Çocuk hastanesindeki doktorlar kanseri tedavi etmeyi ve Benny'nin sol gözündeki görme yetisinin bir kısmını kurtarmayı başardı ancak isminin açıklanmasını istemeyen anne, oğlunun halen görme sorunları yaşadığını söyledi.

Gözden Kaçmasın Sadece grip sandılar ama virüs 4 yaşındaki kızın beyninde hasar bıraktı... Uyanıp uyanmayacağı bile bilinmiyor Haberi görüntüle

Doktorlar, Benny'nin tüm vücuduna kemoterapi vermek yerine, iplik kadar ince bir tüp olan mikro kateteri bacağındaki bir atardamara yerleştirip vücudundan geçirerek gözdeki tümöre doğru yönlendirdi. Yani kitlenin içine doğrudan kemoterapi uygulandı.

Haberin Devamı

Benny birkaç ay boyunca tedavi gördü. Doktorların kanserinin kökenini araştırmak için yaptığı kapsamlı genetik tarama sonunda Benny'de nadir görülen bir durum olan ve başka tıbbi sorunlara yol açabilen kromozom 13'ün bir kısmında eksiklik olduğu ortaya çıktı.

Şimdi 18 aylık olan Benny'nin kanserden kurtulduğu açıklandı ancak kontroller için her ay hastaneye gitmesi gerekiyor.

Doktorlar çocuğun sol gözündeki görme yetisinin büyük bir çoğunluğunu kurtarabildi ama bir miktar görme kaybı hâlâ var. Bu değişime uyum sağlamasına yardımcı olması için Benny görme ve işitme engellilerin gittiği bir okula devam ediyor.

Retinoblastoma, ender rastlanan bir çocukluk çağı tümörüdür. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir ve bazı hastalarda kalıtımsal olarak görülebilir. Kalıtımsal olduğu durumlarda her iki gözde görülme olasılığı daha yüksektir ama kalıtımsal değilse genel olarak tek taraflıdır. Kalıtımsal olsa da olmasa da hastaların hepsinde 13'üncü kromozomda genlerde bir bozukluk mevcuttur. Hastalık hiçbir bulguya neden olmadan seyredebileceği gibi bazen gözde kaymaya, şaşılığa, titremeye neden olabilir, o taraftaki göz bebeğinde beyaz ışık reflesi yaratabilir. Bu nedenle erken dönem bebeklikte mutlaka göz muayenesi ve kontroller çok önemlidir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yalçın

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇI OĞLUNUN GÖZÜNDEKİ BEYAZ YANSIMADAN ŞÜPHELENDİ, KANSERİ TEŞHİS EDİLDİ

Yine İngiltere’de yeni doğan çocuklarının fotoğraflarını çeken profesyonel fotoğrafçı ve kameraman olan anne baba, o zaman 9 haftalık olan oğulları Romero’nun sol gözünde beyaz bir yansıma olduğunu fark etti. Bunun anormal bir durum olduğunu fark ederek hastaneye giden çiftin oğullarında nadir görülen bir göz kanseri olduğu teşhis edildi.