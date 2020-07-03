Bebeğim gerekli anne sütünü alıyor mu?

Her bebek farklıdır ve kendi ihtiyaçlarına göre beslenmelidir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebekler genellikle her saatte bir beslenirler. Bazı bebekler ise daha sık beslenmek isteyebilir.

Bebekler acıkınca bazı belirtiler gösterir. Bebeklerin bu acıkma belirtilerini, başını sağa sola çevirerek aranır, el ve ağız hareketleri yapar, dokunulduğunda ağzını açar ve emme hareketleri (parmaklarını ve elini emer) yaparak gösterir. Bebeğinizin bu acıkma belirtilerini iyi takip eder onu ağlamadan önce beslerseniz memeyi daha iyi kavrar ve yeterince anne sütü ile beslenmesini sağlarsınız. Ayrıca emzirirken bebeğinizi dikkatle izlerseniz iyi emip yuttuğundan da emin olabilirsiniz. Bebeğiniz emmeyi bıraktığında ise, kibarca uyararak emme ve yutmasını hatırlatabilirsiniz.

Yeterli beslenen bebek haftada en az 120 gram alır

Bebekler beslenme sonrasında mutlu, huzurlu ve doymuş görünürler, düzenli bir şekilde büyürler. Yeterli beslenen bebeklerin alması beklenen tartı miktarları haftada en az 120 gram veya ayda en az 500 gram olmalıdır. Bebekler yeterli beslendiklerinde 24 saatte en az 6 kez bezlerini ıslatırlar ve açık renkli idrar yaparlar. Her bebeğin farklı dışkı karakteri olmakla birlikte yeterli anne sütü alan bebeklerin dışkısı ise genellikle sarı, pürtüklü ve yumuşak kıvamda olur.

Bebeğiniz günde en az 6 kez bol miktarda açık renkli idrar yapıyorsa, ayda en az 500 gram (veya haftada en az 120 gram) kilo alıyorsa bebeğinizin yeterli miktarda anne sütü aldığından emin olabilirsiniz.