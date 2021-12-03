Bazofil nedir? Bazofil normal değeri kaç olmalıdır? Bazofil yüksekliği- düşüklüğü belirtileri

Akyuvarlar kandaki hücre yapılarıdır. Vücuda gire mikroplarla savaşan akyuvarlar, aynı zamanda vücudu hastalıklardan korur. Akyuvarların düşüklüğü ve yüksekliğinde vücudumuzda bazı rahatsızlıklar ortaya çıkar. Uzman hekimin değerlendirmesi bu konuda çok önemlidir. Yapılan bazofil tahlil sonuçlarına göre hekimler ek tahliller talep edebilir.

Bazofil nedir?

Genel olarak kan sayımı parametresi olarak tanımlanabilen bazofil, bir diğer adı ile akyuvar hücresidir. Bu değer hemogram testinde karşımıza çıkar. Yüksekliği ya da düşüklüğünün nedenleri farklı olabilir.

Kan sayımı parametrelerinden biri olan bazofil, lökositlerin alt grubudur. Bazofilik lökosit olarak tanımlanabilir. Periferik yayma gibi boyalı mikroskobik incelemelerde sitoplazmik granüllerinni bazı boya tutması bu durumu açıklayan etkendir. Periferik yayma testinden mor görülen bazofil değerleri, mikroskobik incelemelerle değerlendirilir. Bu değerin en önemli görevi ise fagositoz yapılmasıdır.

Direk bir fagositoz etkisi olmasa da vücut savunmasında rol aldığı söylenebilir. %0,05 - %1 arası oranlarda lökositler içinde yer alır. Bu da en az oranda olduğunu gösterir.

Az oranlarda görülmesi bazı periferik yayma tahlillerinde görülmemesine de neden olabilir. Hatta bazı durumlarda oran %0 çıkar. Bu tamamen normaldir. Bazofil yapılarında heparin ve histamin bulunabilir. Bunların salınımında rol üstlenen bazofil, yüksekliği ve düşüklüğünde ilave tahliller ile hastalık tanısı için kullanılabilir.

Bazofil oranı (Değeri) kaç olmalı?

Sağlıklı bir insanda bazofil değeri 190 ile 200 aralığında olur. Bu normal değer aralığıdır. Ancak 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda BAS değeri daha fazla olabilir. 1 yaş altı bebeklerde ise çocuklara göre iki kat daha fazla olabilir. Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bu değer 2000 üzerinde ise bu ciddi bir sağlık sorunu göstergesi olabilir.

Düşüklük, yükseklik nedenleri ve belirtileri

Bazofil değerine tahlil sonuçlarında BAS olarak ifade edilir. BAS değerinin yüksek olması kişideki enfeksiyonun yüksek olması anlamına gelebilir. İltihaplı bir hastalığın hatta kanserin bile habercisi olabilir. BAS değerinin yüksek olabileceği durumlar:

* Astım, doğum kontrol haplarının kullanılması,

* Östrojen hormonunun yüksekliği, dalak alınması,

* Sinüzit, alerji,

* Şeker hastalığı, demir eksikliği,

* Zatürre, suçiçeği,

* Bağırsak iltihabı, soğuk algınlığı,

BAS değerinin düşüklüğü genelde herhangi bir sağlık sorunu ortaya çıkarmaz. Yetişkinlerde BAS değerinin düşük olması sağlıklı birey olduklarını bile gösterebilir. BAS değerinin düşük olabileceği durumlar:

* Kadınlarda yumurtlama dönemleri, stres,

* Zatürre, hamilelik,

* Ateş, alerji,

* Troit bezlerinin fazla çalışması, kortizonlu ilaç kullanımı,

* Kişinin ciddi derecede yara alması, enfeksiyon,

Bazı bireylerde ise vücuttaki BAS sayısı genetik olarak düşük olmaktadır.

Vücudumuz doğal olarak birkaç tipte beyaz kan hücresi üretir. Beyaz kan hücreleri mantarları, parazitleri, bakterileri, virüsleri öldürür. Bu şekilde sağlıklı kalmamızı sağlar. Bazofillerde bir tür beyaz kan hücresi olarak tanımlanır. Kemik iliğinde üretilir. Ancak vücudun birçok dokusunda bulunur. Tüm bunlar bağışıklık sistemimizin bir parçasıdır. Ve vücut sisteminin doğru işleyişinde önemli rol alırlar. En az sayıdaki akyuvar türü olan Bazofiller, bir mikrolitrede 200 hücreden az olarak yer alırlar. Bu nedenle bir mikrolitrede 2000 üzerinde bazofil olması önemli bir sorun ifadesi olabilir.