Baza düzenleme ve yerleştirme ipuçları

Şüphesiz ki bazalar, evdeki yatak, yastık, yorgan ve sık kullanılmayan diğer eşyaların ortadan kaldırılmasında en büyük kurtarıcılarımızdan biri. Fakat baştan savma ve düzensiz bir şekilde yapılan baza yerleşimi, işi içinden çıkılmaz hale getirebilir ve bir süre sonra aradığınız eşyayı bulamaz duruma gelebilirsiniz. Peki, doğru baza yerleştirme nasıl olmalı? Baza düzeni nasıl sağlanır? İşte pratik baza düzenleme ve baza yerleştirme ipuçları.

Bazanızı yerleştirmeye başlamadan önce kaldırmak istediğiniz eşyaların temiz olmasına dikkat etmeli ve tüm eşyalarınızı havalandırdıktan sonra yerleştirme işlemine geçmelisiniz.



Baza Yerleştirme: Eşyalar Bazaya Nasıl Yerleştirilmeli?

1.Önce Bazayı Temizleyin

Baza düzenleme işlemine başlamadan önce titiz bir baza temizliği yapmalı ve daha sonra eşyalarınızı bazanıza yerleştirmelisiniz. Bunun için sabunlu bir bez yardımıyla bazanızın içini silmeli, durulamalı ve iyice kurulamalısınız.

2.Hurç ve Vakumlu Poşetlerden Yardım Alın

Bazanıza daha fazla eşya yerleştirebilmek için öncelikle bazanızın ölçülerini belirlemeniz gerekir. Bu ölçülere uygun olarak vakumlu poşetler ve hurçlar tercih edebilirsiniz. Size dağ gibi görünen eşyaların vakumlu poşetler yardımıyla ne kadar az yer kapladığını görünce şaşıracaksınız. Baza için hurç seçerken kumaş tipi, yıkanabilirlik gibi faktörleri de dikkate almalısınız.

3.Eşyaları Sınıflandırın

Aradığınız eşyaları kolayca bulabilmeniz için, bazanın içine koyacağınız eşyaları sınıflandırarak yerleştirebilirsiniz. Böylece baza içi düzeni sağlamış ve olası karışıklıklardan da kurtulmuş olursunuz. Örneğin; nevresim ve çarşaf takımlarınızı aynı yere, yazlık ve kışlık eşyalarınızı farklı yerlere yerleştirmeniz ihtiyacınız olduğunda bazanızın içini fazla karıştırmadan kolayca bulmanızı sağlayacaktır.

4.Hangi Hurçta Ne Olduğunu Üzerine Yazın

Sınıflandırdığınız ve vakumlu poşetlere veya hurçlara yerleştirdiğiniz eşyalarınızın neler olduğunu daha sonra hatırlamakta güçlük çekebilirsiniz. Bu nedenle hurç ve vakumlu poşetlerin üzerine yapıştıracağınız bilgilendirici etiketler yardımıyla ihtiyaç duyduğunuz eşyalarınızı kolayca bulabilirsiniz.



Baza İçi Düzenleme: Baza Nasıl Düzenlenir?

1.Doğru Temizlik Ürünü Kullanın

Baza temizliği yaparken tercih edeceğiniz temizlik ürününün bazanıza ve eşyalarınıza zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat etmelisiniz.

2.Bazanızı Havalandırın

Bazanızı belli zaman aralıklarında havalandırırsanız eşyalarınızın zarar görmesini de engellemiş olursunuz.

3.Lavanta Keselerinden Yardım Alın

Bazanızı yerleştirdikten sonra eşyalarınızın arasına koyacağınız küçük lavanta keseleri, güve ve kelebeklerin oluşumunu engelleyecektir. Ayrıca bazanızı her açtığınızda mis gibi lavanta kokusunu hissedebilirsiniz.

4.Kullanma Talimatlarına Uyun

Bazanızı daha uzun süre kullanmak istiyorsanız, kullanım talimatlarına uygun olarak kullanmalı ve kapasitesinin üzerinde eşya koymaktan sakınmalısınız. Baza düzeni sağlarken temizlik ve havalandırmayı atlamamalısınız.

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