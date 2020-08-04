MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Ebeveyn Haberleri Sağlık Haberleri Bayramda yemeği fazla kaçıranlara 3 günlük detoks programı
GeriSağlık Bayramda yemeği fazla kaçıranlara 3 günlük detoks programı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Sağlık
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 04.08.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Bayramda yemeği fazla kaçıranlara 3 günlük detoks programı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bayramda yemeği fazla kaçıranlara 3 günlük detoks programı
Abone Olgoogle-news

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Derya Fidan, bayramda yemeği fazla kaçıranlar için bir detoks önerisi paylaştı.

Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

Sabah kahvaltısı

  • 4 yemek kaşığı kadar yoğurt
  • 2 yemek kaşığı kadar yulaf
  • 1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz
  • 10 tane çiğ badem veya fındık
  • 1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu

Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.

Ara öğün

  • 1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle yemeği

  • 200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)

Karaciğer temizleyici smoothie tarifi

  • ½ su bardağı marul
  • ½ su bardağı maydanoz
  • ½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)
  • 1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)
  • 1 adet limon (soyulmuş)
  • 2 dilim taze zencefil
  • 1 yemek kaşığı chia tohumu
  • 1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar
  • ½ su bardağı içme suyu

Ara öğün

  • 1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve
  • 10 tane çiğ badem veya fındık

Akşam yemeği

  • 6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)
  • 1 kase yoğurt
  • Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

Gece

  • 1 fincan melisa çayı
Bağışıklık güçlendirici detoks yapımı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle