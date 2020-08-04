Bayramda yemeği fazla kaçıranlara 3 günlük detoks programı

Yoğun beslenmeye maruz bıraktığımız bedenimizi arındırmak ve fazlalık oluşturan bizi rahatsız eden vücut yağını yakmak için bayram sonrası detoksunu yapmayı deneyebilirsiniz. 3 gün boyunca düzenli olarak yapacağınız bu programda, bol miktarda su içmeye ve hareketinizi arttırmaya özen göstermeyi unutmayın.

Sabah kahvaltısı

4 yemek kaşığı kadar yoğurt

2 yemek kaşığı kadar yulaf

1 ince dilim ananas veya 12 adet kiraz

10 tane çiğ badem veya fındık

1 çay kaşığı toz tarçın ve çörekotu

Tüm malzemeler karıştırıp tüketilsin.

Ara öğün

1 fincan kiraz sapı bitki çayı

Öğle yemeği

200 ml kadar smoothie (Tarifi aşağıda)

Karaciğer temizleyici smoothie tarifi

½ su bardağı marul

½ su bardağı maydanoz

½ küçük boy pancar (yıkanmış ve dörde bölünmüş)

1 adet elma (çekirdek ve tohumları çıkarılmış)

1 adet limon (soyulmuş)

2 dilim taze zencefil

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 tatlı kaşığı karahindiba veya 1 adet çiğden enginar

½ su bardağı içme suyu

Ara öğün

1 fincan sütten yapılmış şekersiz kahve

10 tane çiğ badem veya fındık

Akşam yemeği

6-8 yemek kaşığı kadar sebze yemeği (etsiz ve susuz alınsın)

1 kase yoğurt

Çiğ ıspanak ve rokadan zengin mevsim salata (nar ekşisi ve mısır yok)

Gece