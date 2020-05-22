Bayramda beslenme düzeni nasıl olmalı?

Bayramda aşırı miktarda tatlı yemek ve yağlı besinleri tüketmek kalp hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık problemine neden olabilir. Hem bayramın tadını çıkarmak hem sağlığınızı korumak için beslenmenizde dikkat etmeniz gerekenler:

- Normal beslenme düzenine geçişteki ilk aşama olan bayram kahvaltısı mutlaka yapılmalıdır. Hafif ve dengeli bir kahvaltı metabolizmayı yeni güne ve yeni düzene hazırlayacaktır. Kahvaltı tabağınızda yumurta, peynir, zeytin, bal, tam tahıllı ekmek ve mutlaka mevsim yeşillikleri, salatalık gibi çiğ sebzeler yer almalıdır.

- Kahvaltıdan yaklaşık yarım saat sonra sindirim sistemini rahatlatmak için rezene, zencefil, nane çayı gibi bitki çayları tercih edilebilir.

- Gün içinde hafif ara öğünler yapılmalıdır. Ramazan ayında iftar ve sahur arasında tükettiğiniz ara öğünleri gün içinde ihtiyaç duyduğunuz saat aralıklarında yapmalısınız. Ara öğün yapmanız, bir sonraki öğünde iştah kontrolünüzü kolaylaştıracaktır. Ara öğünlerde taze meyve, kuru yemiş (ceviz, badem, fındık gibi), süt, yoğurt gibi besinlere yer verebilirsiniz.

- Bayram tatlısında porsiyon kontrolüne dikkat! Bayramın vazgeçilmezi tatlılara ara öğünde yer vermelisiniz. Ana öğünlerinizle birlikte tatlı yememelisiniz. Şerbetli tatlı tüketeceksiniz 1 dilim baklavayı geçmemenizde yarar var. Aşırı tatlı tüketimi kan şekeri seviyesinde ani dalgalanmalara neden olmaktadır. Özellikle diyabet (şeker hastalığı), insülin direnci, reaktif hipoglisemi gibi hastalıkları olan kişiler şerbetli tatlıları tercih etmemelidir.

- Ana öğünlerinizde et grubunun yanında sebzelere ve salatalara mutlaka yer verin. Sindirim sistemini rahatsız eden yağlı, kızartma ve kavurma işlemi uygulanmış etler yerine ızgara ya da fırında yapılmış yemekleri tercih edin. Et grubu içeren yemeklerin yanında tüketeceğiniz sebze ve salata sindirimi kolaylaştıracaktır.

- En az 2,5 litre su tüketin. Bayramda artan çay, kahve tüketimi nedeniyle su içmeyi ihmal etmemelisiniz. Yeterli su tüketimi metabolizmanın yeni düzene alışmasını kolaylaştıracaktır. Metabolizmanın hızlanmasına ve vücudun temizlenmesine yardımcı olacaktır. Kabızlık, mide krampları, hazımsızlık gibi sindirim sistemi problemlerini engelleyecektir.