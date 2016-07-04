Bayrama özel zengin bir menü!

SÜZME KIRMIZI MERCİMEK ÇORBASI

MALZEMELER

1 su bardağı dolusu kırmızı mercimek

1 adet soğan

1 adet havuç

1 adet limon

1 yemek kaşığı margarin

1 kaşığı un

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kuru nane

4 su bardağı et suyu

HAZIRLANIŞI

Bir tencereye margarin ve kıyılmış soğanı koyup orta ateşte çok fazla pembeleştirmeden kavurun.

Unu ilave edip bir iki kez un ile birlikte karıştırın.

Tencereye et suyunu da koyduktan sonra ayıklanmış, yıkanmış mercimek ile küp küp doğranmış havucu ilave edin.

Mercimek ve havuç ezilinceye kadar pişirin.

Karışım pişince süzgeçten ezerek geçirin.

Süzülmüş kısmı tekrar tencereye koyup, kimyonu da ilave ederek kaynatın.

Üzerine az sıvıyağ ile kızartılmış pul biber ve kuru nane dökerek servise sunabilirsiniz.

Yanında dilimlenmiş limon ve kruton vermeyi unutmayın.

ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ

MALZEMELER

1 yemek kaşığı şeker

1 orta boy limon

1 yemek kaşığı salça

1 büyük boy patates

2 orta boy soğan

2 büyük boy havuç

2 orta boy soğan

2 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı kuru barbunya

3- 4 dal maydanoz

6 diş sarımsak

6 su bardağı su

8 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Fasulyeyi yıkayın.

2 su bardağı su ile bir gün önceden ıslatın.

Kalan suyu ekleyin ve 45- 50 dakika pişirin.

Soğanı ince ince kıyın.

Sarımsakları büyüklüklerine göre iki, üç parçaya bölün.

Havuç, patates ve maydanozu yıkayın.

Havuç ve patatesi küp küp doğrayın.

Soğan, sarımsak, tuz, yağ ve şekerle birlikte tencereye ekleyin.

Yaklaşık 20 dakika bekletin.

Dilerseniz üzerine maydanoz ekleyerek ve limon dilimleriyle birlikte servis edebilirsiniz.

PİLAV

MALZEMELER

• 2 su bardağı pirinç

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 3 su bardağı su ya da et suyu

• Tuz

HAZIRLANIŞI

• Önce pirinci ayıklayın.

• Yıkayıp, süzün ve sıcak suda 1 saat kadar ıslatın.

• Tencerede 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.

• Süzdürdüğünüz pirinçleri ve tuzu katarak tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırın.

• Tuz pirincin karıştırılırken, kırılmasını önleyecektir.

• 10 dakika kadar pirinci kavurun.

• İçine suyu ya da et suyunu sıcak olarak ekleyin.

• Tencerenin kapağını kapatarak, 1-2 dakika orta ateşte sonra çok kısık ateşte (pilav ayarı) pilavı pişirin.

• Üzerine kalan tereyağını ister eritip, isterse katı olarak karıştırıp kapağı kapalı demlenmeye bırakın.

• Sıcak servis yapın.

TERBİYELİ BONFİLE

MALZEMELER

• 750 gram dilimlenmiş bonfile

• 2 diş sarımsak

• ½ çay bardağı zeytinyağı

• 1 küçük boy kuru soğan

• 2 yemek kaşığı yoğurt

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 tatlı kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

• Soğan ve sarımsağı rendeleyin.

• Yoğurt, zeytinyağı, karabiber ve tuzla beraber karıştırın, sos haline getirin.

• Bonfile dilimlerini hazırladığınız sosa bulayın.

• Bir gece buzdolabında bekletin.

• Döküm tavayı iyice ocakta ısıtın.

• Üzerine zeytinyağı gezdirin ve kızmış tavaya etleri dizin.

• Bir tarafı tam kızarmadan hemen çevirmeyin.

• Her iki tarafı da iyice kızartın, kızarttıktan sonra servis edebilirsiniz.

YAPRAK SARMA

MALZEMELER

• 500 gr asma yaprağı

• 2 su bardağı dolmalık pirinç

• 1 çay bardağı zeytinyağı

• 1 adet soğan

• 2 tatlı kaşığı dolmalık fıstık

• 2 tatlı kaşığı kuşüzümü

• Tuz

• Karabiber

• Nane

HAZIRLANIŞI

• Pirinci yıkayıp, ılık suda ıslatın ve 30 dakika bekletin.

• Süzüp durulayın.

• Soğanı soyup kıyın.

• Zeytinyağını tencereye alıp soğanı ekleyin.

• Biraz pembeleştirip süzülmüş pirinci ilave edin.

• 1-2 dakika kavurun.

• Fıstık, üzüm, tuz ve baharatı ilave edip karıştırın, ocaktan alın.

• Asma yapraklarını tuzlu kaynar suda sararıncaya kadar haşlayıp süzgece alın.

• Bir tepsinin içinde yaprakları tek tek açarak hazırladığınız iç malzemeden ortalarına ekleyip sigara şeklinde sarın.

• Tencereye dizip, üzerine bir tabak kapatın.

• 2 su bardağı ılık su ilave edip, ağır ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

• Kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın.

• Sarmaları servis tabağına alıp üzerine 1 kaşık sızma zeytinyağı gezdirin.

• Limon dilimleriyle süsleyip servis yapın.

ÇOBAN SALATASI

MALZEMELER

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 2 adet küçük boy soğan

• 2 adet salatalık

• 3 adet domates

• 4- 5 çorba kaşığı sızma zeytinyağı

• 5 adet sivri biber

• 1/2 demet maydanoz

• 1/2 limonun suyu

• Tuz

HAZIRLANIŞI

• Soğanları incecik piyazlık doğrayın.

• Üzerine tuz serpip elinizde ovalayarak soğanı yumuşatın.

• Domatesleri kabaca dilimleyin.

• Salatalıkları ister kabuklarını soyarak, ister kabuklarıyla bırakarak yarım daire biçiminde ince ince dilimleyin.

• Sivri biberlerin sap ve çekirdek kısımlarım çıkarıp ince ince dilimleyin.

• Maydanozu incecik kıyın.

• Sebzelerin üzerine limon suyu, sirke, zeytinyağı ve tuz ilave ederek karıştırın.

• Geniş bir servis tabağına çıkarın.

EV YAPIMI TAZE NANELİ AYRAN

MALZEMELER

• 2 su bardağı yoğurt

• 4 su bardağı su

• 5 dal taze nane

• 1 çay kaşığı kuru nane

• 1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

• Yoğurdu ve 1 bardak suyu derin bir kabın içine alın, pürüzsüz olana kadar çatal ile çırpın.

• Taze naneleri ince ince kıyıp yoğurdun içine ekleyin.

• Tuzu ve kalan suyu ekleyip iyice karıştırın.

• Kuru naneyi de ilave edip servise sunun.

HAVUÇ DİLİM BAKLAVA

MALZEMELER

• 1 su bardağı süt

• Yarım su bardağı sıvıyağ

• 1 su bardağı su

• 2 adet yumurta

• Yarım çay kaşığı tuz

• 1 tatlı kaşığı sirke

• 1 paket kabartma tozu

• Fıstık içi ya da ceviz

• Aldığı kadar un

• Nişasta

• Tereyağ

• Sıvıyağ

BAKLAVA KREMASI İÇİN:

• 2 su bardağı süt

• 2 yemek kaşığı irmik

ŞERBET İÇİN:

• 2 su bardağı su

• 2 su bardağı şeker

HAZIRLANIŞI

• Nişasta ve fıstık içi hariç tüm malzemeleri bir kapta hepsi karışana kadar yoğurun.

• 20 dakika hamurun üzerini streçle kapatarak dinlendirin.

• Hamuru 40 parçaya bölün ve beze yapın.

• Üzerini nemli bezle örtün ki kurumasın.

• 5 bezeyi alın her birini elinizle çay tabağı büyüklüğünde açın ve arasına bol nişasta serpin 2.bezeyi onun üzerine koyun aralarına nişasta atarak beş bezeyi bu şekilde tamamlayın.

• Bunu bir kenara koyun diğer bezeleride bu şekilde beşerli olarak hazırlayın aralarına bol nişasta serpmeyi unutmayın.

• Hepsi bittikten sonra üst üste hazırladığınız beşerli bezeyi merdane yardımıyla biraz büyütün ve yeniden aralarını açarak nişasta serpin 5 dakika dinlendirin ve tepsi büyüklüğünde açın.

• Her katın üzerine az yağ sürerek 20 katı serin baklava kremasını sürün ve isteğe göre fıstık içi ya da ceviz serpin üstüne yeniden 20 katı aralara yağ sürerek serin.

• İstediğiniz şekilde kesin ve önceden erittiğiniz tereyağ ve sıvı yağ karışımını dökün önceden ısıttığınız 180 derece fırında üstü kızarana kadar pişirin.

• Fırından çıkartıp biraz soğuyunca üzerine hazırladığınız ılık şerbeti dökün.

BAKLAVA KREMASI YAPILIŞI :

• Tencereye sütü ve irmiği koyun sürekli karıştırın muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

ŞERBET YAPILIŞI:

• Suyu ve şekeri bir tencereye koyun ve şekerler eriyene kadar kaynatın.

• Kaynayınca içine 1 dilim limon atın.

• Koyulaşınca ocaktan alın.

Afiyet olsun

İyi bayramlar...