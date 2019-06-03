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Bayram sofranız için ‘çikolatalı un kurabiyesi’

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Bayram sofranız için ‘çikolatalı un kurabiyesi’
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Midenizi bu hafif tatlı ile şenlendirin.

Bayram coşkusunu yaşarken sofralarını renklendirip, midelerini hafif bir tatlı ile şenlendirmek isteyenler için bu alışılagelmişin dışındaki tadın tarifi ve detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz...

Malzemeler

Höşmerim için

  • 1 su bardağı süt (pişmemiş)
  • ½ adet yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı toz şeker
  • 1/6 çay kaşığı peynir mayası
  • 1 tatlı kaşığı irmik

Un kurabiyesi için

  • 1 su bardağı un
  • 3 yemek kaşığı margarin
  • 2 yemek kaşığı pudra şeker
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı vanilin toz

Frambuaz buzlaması için

  • 50 gr frambuaz
  • 1 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • ½ çay kaşığı glikoz
  • ¼ çay kaşığı toz tarçın

Şeftali sos için

  • ½ adet şeftali
  • 1 çay bardağı su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1-2 adet karanfil
  • 2 yemek kaşığı pralin

Hazırlanışı

  • Sütü kaynatıp ılıtın ve içerisine peynir mayasını atıp bir saat bekletin. Mayalandıktan sonra bir tülbentten süzün, tencereye alın. İçerisine toz şeker, yumurta sarısı ve irmiği ilave edip, koyulaşıncaya dek pişirin.
  • Un kurabiyesi için margarin, toz şeker, pudra şekeri ve vanilini bir kase içerisinde yoğurun, elde edip şekillendirip 180 derecede 25 dakika pişirin.
  • Şeftaliyi iri parçalar halinde doğradıktan sonra su, toz şeker ve karanfil ile kaynatın, daha sonra karanfilleri içerisinden alıp blenderdan geçirerek sos kıvamına getirin.
  • Ahududu buzlaması için su, toz şeker, ahududu ve toz tarçını bir tencerede kaynatıp blenderdan geçirin. Soğuyunca içerisine glikozu ilave edin ve buzlukta dondurun.
  • Un kurabiyelerinin üzerini pralin ile kaplayın.

Afiyet olsun...

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