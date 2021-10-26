Baymak Kombi arıza kodları: Baymak Kombi hata kodları ve çözümleri

Baymak kombilerin 10 adet ortak arıza kodu bulunmaktadır.

Baymak Kombi Arıza Kodları

Kombiler elektrik gitmesi sonucunda, su kesintisi yaşanması veya zamanla bozulabilmektedir. Kombiler akıllı oldukları için bozuldukları zaman ekranlarında neyin bozulduğunu anlatmak için hata kodları verirler bazı kodların hemen çözümü olsa da bazıları için teknik servis çağrılması gerekmektedir.

E01 kodu kombinin ateşleme mekanizmasındaki sorundan dolayı ortaya çıkmaktadır. Çözümü için kombi resetlenmeli yine aynı hatayı yapıyorsa teknik servis çağırılmalıdır.

E02 kodu termostatın arızalanması veya aşırı ısınmadan kaynaklanmaktadır. Teknik servisin gelerek termostatı tamir etmesi veya değiştirmesi ile çözülmektedir.

E03 kodu baca sensörünün bozulmasını göstermektedir teknik servis ile görüşülmelidir.

E04 kodu gaz sisteminde veya iyonizasyondaki bir arızadan dolayı meydana gelmektedir. Teknik servis aranarak sorun çözüme ulaştırılmalıdır.

E05 kodu kalorifer sensörlerinin arızalanmasından ortaya çıkmaktadır. Sensör bozulduğunda peteklerden az ve aşırı ısı vermeye başlar. Sensörler değiştirilerek sorun ortadan kaldırılabilir.

E06 kodu sıcak su sensörünün bozulduğunu gösterir. Sıcaklık sensörü hata verdiğinde sıcak su alınamaz. Sensör değişmesiyle sorun ortadan kalkmaktadır.

E10 kodu basıncın azaldığını göstermektedir. Sorunun çözülmesi için su takviyyesi yapılarak basınç yükseltilmelidir.

E25/26 kodu birden farklı sorun için çıkabilmektedir. Sorunun çözümü için teknik servis çağrılmalıdır.

E28 kodu baca sensörünün bozulmasından dolayı oluşmaktadır. Teknik servis çağırılarak baca sensörü değiştirilir.

E35 kodu kombi ateşleme yapsa da alev almıyorsa bu kod çıkmaktadır. Kombi 3 kere resetlenirse sorun çözülebilir resetleme sonucunda sorun devam ediyorsa teknik servis çağırılmalıdır.

Modellere göre değişen farklı arıza kodları bulunmaktadır. Baymak eco 280 Fi arıza kodları kombinin üzerinde bulunan ışıkların farklı kombinasyonlarla yanmasıyla kendilerini belli etmektedir. Eco 280 Fi için dört farklı arıza kodu bulunmaktadır. Neon 1’in kapalı olması ve neon 2’nin yavaş yanıp sönmesi su basıncının azaldığını göstermektedir diğer bütün arızalarda teknik servis çağırılmalıdır.