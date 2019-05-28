Bayat ekmekten kruton nasıl yapılır?

Aldığımız ekmekleri ve pideleri her zaman bitirmiyoruz. İlla ki ertesi güne kalıyor ve bu sefer de taze ekmek yemek istediğimiz için o ekmekler bayatlıyor. Bayat ekmekten kruton yaparak çorbaları ve salataları tatlandırabilirsiniz.

BAYAT EKMEKTEN KRUTON TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bayat ekmek

Tereyağı

Nane, pul biber, kekik

TARİFİN YAPILIŞI

Ekmek veya pideyi mini mini küpler şeklinde doğrayın.

Ekmek miktarına göre değişse de bir orta boy tavanın dibini kaplayacak ekmek için 1 kaşık tereyağını eritin.

Bayat ekmekleri erimiş terayağına koyun. Çevirerek kızarın.

Altını kapatmaya yakın baharatları ekleyin.

İster sıcak servis edin isterseniz kilitli poşette buzlukta saklayın.

Üzerine sarımsak dökerek etsiz bir tür mantı da hazırlayabilirsiniz.

Bayat ekmekten krutonlar sezar salata gibi soslu salatalara da çok yakışır.

Afiyet olsun.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL