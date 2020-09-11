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İHA
Haber Giriş: 11.09.2020 - 15:15 | Son Güncelleme:

Başvurular arttı... Zatürre aşısı yaptırayım derken koronavirüse yakalanmayın

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Başvurular arttı... Zatürre aşısı yaptırayım derken koronavirüse yakalanmayın
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Uzm. Dr. Kadir Özdemir, zatürre aşısının koronavirüs salgınından korumadığını söyledi.

Özdemir, "Bilindiği üzere basında çıkan bazı haberler doğrultusunda vatandaşlarımızda zatürre aşısı yaptırma isteğinde artış yaşanmaktadır. Bu artışla doğrultulu olarak aile sağlığı merkezlerine olan başvurularda artmıştır. Halk arasında bu aşının her türlü zatürreden koruduğuna inanılsa da pnömokok (zatürre) aşısının mevcut koronavirus salgınından korumadığı bir gerçektir. Henüz bu salgının aşısı piyasada mevcut değildir, çalışmaları devam etmektedir" ifadesinde bulundu.

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Kayseri Şubesi Genel Sekreteri  Özdemir, "Halk arasında yayılan bu yanlış görüş nedeniyle aile sağlığı merkezine başvurularda yaşanan artış sebebiyle sosyal mesafeye dikkat edilememekte, hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesinden maskelerin etkili kullanılamaması da salgının yayılmasına imkan sağlamaktadır. Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa, 65 yaş üstü değilseniz ya da kapsam dahilindeki kronik hastalığınız yoksa zatürre aşısı açısından başvurmamanızı; aile sağlığı merkezlerinde yığılmaların olmaması için aile hekiminizle iletişime geçerek aşılama için randevu almanızı, randevu günü maskenizi takarak sosyal mesafeye ve el hijyenine dikkat ederek aile sağlığı merkezine başvurmanızı öneririz" dedi.

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