Baskı balata nedir, ne işe yarar ve neden biter? Baskı balata ömrü ne kadar ve değişimi nasıl yapılır

Baskı balata bir aktarma organı olarak ön plana çıkar ve vites ile motor arasında önemli bir etki oluşturur. Tabii baskı balatanın belli bir ömrü vardır ve bu ömür üzerinden değişim ile beraber gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Böylece araç çok daha sağlıklı bir şekilde kullanılabilir.

Baskı Balata Nedir?

Motordan gelen gücü aktarma organlarına iletilmesi noktasında, bu amaç için geliştirilen ve yaygın olarak kullanılan parça baskı balata olarak bilinmektedir. Bir araç içerisinde aynı zamanda en çok kullanılan bölümler içerisinde yer almaktadır. Etkin bir şekilde bağlantı kurar ve farklı bölümlerin arasından geçiş ile beraber gücün aktarılmasına olanak verir. Özellikle bu güç aktarımı belli bir oran doğrultusunda gerçekleşir ve böylece aracın farklı noktalarında önemli bir güç yüklemesi olmaz. Bu sebepten dolayı baskı balata kısımları araçlar için oldukça önemlidir.

Baskı Balata Ne İşe Yarar?

Araçlar konusunda en merak edilen durumlar içerisinde baskı balatanın ne işe yaradığı geliyor. Özellikle debriyaj kullanıldığı andan itibaren vites ile beraber motor arasındaki bağlantıyı koparmak suretiyle, vitesin daha rahat bir şekilde değişmesi ve hareket etmesini sağlar. Aynı zamanda aracın boşta çalışmasını sağlayan en önemli parçalar içerisinde yer almaktadır. Yani aracı belli bir noktada rölantiye alır ve buna göre rahat bir şekilde aracın hareket ederek farklı biçimlerde işlev görmesini sağlar. Özellikle aracın değişik güç ve hıza ulaşması, baskı balata sisteminin motor gücünü diğer organlara aktarması üzerinden sağlanmaktadır. O yüzden bu görevleri ile beraber araç içerisindeki parçalar arasında en önemli kısımlardan biri olarak ön plana çıkar.

Baskı Balata Ömrü Ne Kadar?

Aracın modeli ile beraber özelliklerine bağlı olarak baskı balatanın ömrü değişkenlik göstermektedir. Özellikle gelişen teknolojik tasarımlar ile beraber araçlardaki parçaların ömrü çok daha uzun hale geliyor. Ancak elbette baskı balata üzerinden her araç için ortalama bir ömrün bulunduğunu dile getirmek mümkün. Uygun kullanım söz konusu olduğu vakit orijinal bir baskı balatanın ömrü, ortalama 90.000 kilometre şeklinde ifade edilmektedir. Tabii elbette araca bağlı olarak ve Kullanıma göre onun daha üzeri noktasına da çıkabildiğini de dile getirmek mümkün. Ancak aşağı yukarı 90 bin km olarak baskı balatanın kullanım süresi ve ömrü öne çıkıyor. Bu süre ile beraber mutlaka periyodik olarak bakım üzerinden değişim yapılması gerekebilir. Özellikle aracın daha sağlıklı şekilde hareket etmesi ve motor gücünün diğer organlara aktarılabilmesi noktasında büyük öneme sahiptir.

Baskı Balata Değişimi Nasıl Yapılır?

Servis bünyesinde gerekli olan kontroller yapıldıktan sonra, eğer baskı balata değişimi gerçekleştirilmesi gerekiyorsa aşamalı olarak bazı unsurlar ele alınmaktadır.

- Debriyajın sökülmesi adına öncelikle şanzımanın sökülmesi gerekmektedir.

- Şanzımanın sökülmesi ile beraber debriyaj seti çıkarılır.

- Hemen arkasından volan dişlisi ve şaft contası sökülür.

- Bu iki parçanın kontrolü yapılır ve bir sorun yok ise geri takılır.

- Yeni alınmış olan debriyaj setinin üzerindeki koruma tabakası silindir ve kir olup olmadığı kontrol edilir.

- Daha sonra debriyaj setinin montajı gerçekleşir ve bu esnada merkezleme mili kullanılarak yer ayarlaması yapılır.

- Yağ ve diğer tüm kontrolünün yapılması ile beraber geri kalan kısımları aynı şekilde tekrar yerleştirilir.

Bu şekilde sıralı ve aşamalı bir biçimde baskı balata değişimi ele alınır ve tamamlanır.