Başka bir vahşet tablosu: Duygusal istismar

Pınar Gültekin’in katledilmesi toplumumuzda çoğu insanda derin bir üzüntü yarattı. İnsani olanı da bu aslına bakarsanız. Ama tabii türlü türlü insan halleri var. Sanal alem elle tutulur, gözle görülür, tapusu bedava bir yer hali olunca da düşünce özgürlüğü ile dürtüler birbirine karıştı. Sanal alemin sınırsızlığının ahlaki sınırsızlığı da getirdiği yönünde kanaate varan insanlar da oldu tabii...

Şimdiye kadar yaşanan pek çok (maalesef pek çok) kadın cinayetinde ve çocuğa yapılan cinsel istismar olayında sosyal medyada akla ve vicdana sığmaz yorumlar da gördük, görmekteyiz. “Kim bilir o da ne yaptı, hak etmiştir, kuyruk sallamasaydı, o yaşta kendi rızası vardır, yerini bilseydi...” Daha fazlasını yazamıyorum, elim varmıyor.



Küçük kızın hiçbir suçu yok, olamaz



Pınar’ın cansız bedeni bulunduktan ve Cemal Metin Avcı suçunu itiraf ettikten sonra toplumsal tepki farklı haller aldı. Örneğin sosyal medyada yayınlanan Pınar’ı evli bir adam ile ilişki yaşamakla suçlayan ve başına gelenleri hak ettiği (!) yönünde yazılmış tweet herkese ulaştı. Eş zamanlı olarak üzüntüsünü öfkeye çevirmiş bir kalabalık tarafından ise çeşitli furyalar oluştu. Katilin adını kısaltma ile yazmayın, afişe edin ile başlayan bir furya katil Cemal Metin Avcı’nın kurduğu ailesi yani eşi ve küçük yaştaki kızını hedef aldı, boy boy fotoğrafları yayınlandı. Eşinin cinayette payı var mı, bilemiyoruz. Henüz açıklanan, tespit edilen bir suçu olmadığına göre suçsuz. Yasalar bunu söylüyor. Küçük kızın ise hiçbir suçu yok, olamaz. Olması, yaşı ve olgunluğu itibarı ile mümkün de değil. Peki, bu kadına ve çocuğa karşı başlatılan toplumsal linç ve karalama girişimi bu insanlara ne yapıyor? Tabii ki yıkıyor. Zaten yıkılmışken, yere yığılmışken tekme atmak yapılan... Başka bir vahşet tablosu. Bunun adı istismar... Duygusal istismar.

Cemal Metin Avcı’nın kızı babasını kaybetti, iyisi kötüsü bilinmez ama var olan hayat düzeni alt üst oldu, artık o bir çocuk olmaktan öte bir katilin kızı. Toplum bu çocuğu böyle tanıyor ve tanıtıyor. Öfkeli kalabalık katili linç ederken çevresindeki masum çocuğa da öfkesini sıçrattı. Oysaki katilde eleştirdikleri tutum da neredeyse aynıydı, kendi sınırını koruyamamak ve karşısındakinin hayatına dilediği kadar müdahale etme hakkı olduğunu düşünmek... Bundan sonra da en iyi ihtimalle o biricik çocuğa acıyarak bakacaklar... “Hımm, Cemal Metin Avcı’nın kızıymış... Zavallı çocuk, tatlı da...”