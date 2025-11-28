Basit bir operasyon diye girdi, şimdi bir gözünü tam kapatamıyor | 7 SORUDA GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

Haberin Devamı

Son yıllarda hızla yayılan göz kapağı estetiği modası, sadece ihtiyacı olanları değil, sırf arkadaşında görüp heves edenleri bile ameliyat masasına yatırıyor. Ancak işlem sanıldığı kadar risksiz değil.

Bu işlem sonrası asimetri, fazla deri alınması, gözlerin tam kapanmaması gibi ciddi komplikasyonlar yaşanabiliyor. Uyku bozukluklarından enfeksiyon riskine kadar uzanan bu sorunlar, çoğu zaman göz ardı ediliyor. Peki, çok basit bir işlemmiş gibi düşünülen bu ameliyatların komplikasyonları neler? Bu ameliyatları hangi branş doktorları yapmalı? Dermotolog, göz doktoru ya da KBB uzmanlarının bu ameliyatları yapması doğru mu? Yapılan yanlış işlemler kalıcı hasarlara neden olur mu? Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu ile konuştuk.

'OPERASYONA GÖZÜM KAPALI GİRDİM, ŞİMDİ BİR GÖZÜM TAM KAPANMIYOR'

52 yaşındaki Ayla P. yıllardır düşündüğü göz kapağı estetiğini sonunda yaptırmaya karar verdi. Göz çevresindeki hafif sarkmalardan rahatsız olan Ayla, bir arkadaşının tavsiyesiyle bir kulak burun boğaz (KBB) uzmanına başvurdu. Aynı seansta hem burun estetiği hem de üst göz kapağı ameliyatı yapıldı.

İlk günlerde her şey yolunda gibiydi. Ancak birkaç hafta sonra, geceleri gözlerinden birinin tam kapanmadığını fark etti. “Gözümün biri hep birkaç milim açık kalıyordu. Geceleri kuruyor, batıyor, uykudan uyanıyordum. Gözümün içine sürekli hava giriyor, gözyaşı yetmiyor. Gözlükle bile rahat edemiyorum,” diye anlatıyor yaşadıklarını.

Doktoruna başvurduğunda, fazla deri alınmış olabileceği, bu ameliyatlarda böyle risklerin olabileceğini, zamanla düzeleceğini söyledi.

“Ameliyata girerken imzaladığım belgelerde böyle bir riskin yazılı olduğunu söylediler ama kimse bana bunu açıkça anlatmamıştı. Taöm olarak neye imza attığımı bilmiyordum” diyen Ayla hanımın şikayetleri ameliyatın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen azalmadı.

Hem estetik açıdan hem de yaşattığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Ayla Hanım, “Botoks yaptırıyor gibi gidip yaptırdığım bu işlemden dolayı çok pişmanım. Yaptırmak isteyenlere tavsiyem defalarca düşünün öyle karar verin. Öyle sandığınız gibi çok basit bir işlem değil ve sizin de başınıza aynı şeyler gelebilir” diye uyarıda bulundu.

İşi gereği sürekli bilgisayar başında olması gerektiği için rapor almak zorunda kaldı ve 40 gündür çalışamıyor. Sorunun düzeltilebilmesi için ikinci bir operasyonu olmaktan da korktuğu için biraz daha beklemek istiyor.

Sağ gözünü sürekli kapalı tutmak zorunda ve evden dışarı çıkmak istemiyor. Hem fiziksel hem psikolojik olarak zor günler geçiriyoren Ayla “Keşke daha çok araştırsaydım. Sadece estetik kaygıya kapılıp bu işlemi gözüm kapalı yaptırdım, şimdi o güzüm tam kapanmıyor. Göz kapağı ameliyatına girerken gözümle ilgili bir sorun yaşayacağım aklıma gelmezdi,” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

HER GÖREN 'YORGUN MUSUN, YENİ Mİ UYANDIN?’ DİYE SORUYOR

45 yaşındaki Elif M., 6 ay önce göz kapağı estetiği ameliyatı oldu. Onun ameliyatını bir dermotoloji uzman yaptı. Ameliyat sırasında fazla doku alındı ve bu durum sonrasında birçok sağlık sorununu yol açtı.

Dikiş bölgeleri defalarca enfeksiyon kaptı, çok geç iyileşti.Uyurken gözleri tam kapanmıyor. Uykuya dalmak için göz bandı kullanıyor. Gözleri sürekli batışıyor ve sulanıyor. Operasyon sonra kirpiklerinin çıkış yönleri bile değişti.

Elif Hanım, yeterli uyusa bile, her görenin "Yeni mi kalktın, yorgun musun?" diye sorduğunu,ddoktorunun bu durumun geçici olduğunu söylediğini ancak maalesef yaşadığı sıkıntıların kalıcı olduğunu söyledi ve ekledi: "Hem göz sağlığım bozuldu hem psikolojim. Bu operasyon benim için tam bir hayal kırıklığı."

BİR GÖZÜ BÜYÜK BİR GÖZÜ KÜÇÜK KALDI

50 yaşındaki Sibel T., sosyal medyada sıkça karşılaştığı bir özel kliniğin reklamlarından etkilenip işlemi yaptırmaya karar verdi. İşlemi göz doktoru yapacağı için içi rahattı. Yüzünün daha genç görünmesini istiyordu ancak operasyon sonrası aynadaki görüntüsünden hiç memnun kalmadı çünkü gözlerinden biri belirgin şekilde daha büyük görünüyordu.

“Bir gözüm daha açık, diğeri daha düşük duruyordu. İnsanların yüzüme dikkatli baktığını hissediyorum, gözlerim tuhaf görünüyordu ama bana bir şey demedikleri halde hissediyordum bakışlarından” diyen Sibel Hanım, doktorunun şişliğin zamanla ineceğini ve gözlerin eşitleneceğini söylemesi üzerine biraz rahatlasa da gün geçtikçe bir değişiklik yaşamaması moralini çok bozuyor.

Sonunda ikinci bir düzeltme ameliyatı için başka bir uzmana başvurdu ama bunun için de biraz zaman geçmesi gerekiyor. “İlk başta çok basit bir işlem gibi anlatıldı ama öyle değilmiş. Hem maddi hem manevi olarak çok yıprandım.” diyen Sibel T., bu operasyonların hiç riski yokmuş gibi lanse edildiğini, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Peki, göz kapağı estetiği hangi uzmanlık alanlarının kapsamına girer?

Bu işlemi KBB, dermatoloji gibi branşlardan doktorların yapması tıbben ne kadar uygun?

Göz kapağının tam kapanmaması gibi komplikasyonlar ne sıklıkla görülür?

Bu durumun kalıcı olma ihtimali nedir?

Göz kapağının fazla kesilmesi gibi hatalar neden olur? Bu cerrahi sınırları belirlemek için hangi ölçümler veya teknikler kullanılıyor?

Tıbbi adı blefaroplasti olan göz kapağı estetiğinin, son yıllarda çok popüler hale geldiğini ama her cerrahi işlem gibi risklerinin olmasına rağmen yeterince konuşulmadığını söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu ile bu operasyonu mercek altına aldık.

İŞTE 7 SORUDA GÖZ KAPAĞI ESTETİĞİ

1. Göz kapağı estetiği (blefaroplasti) hangi uzmanlık alanlarının kapsamına girer? Bu işlemi KBB, dermatoloji gibi branşlardan doktorların yapması tıbben ne kadar uygun?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Göz kapağı estetiği, tıbbi ve cerrahi açıdan hassasiyet gerektiren bir işlemdir. Türkiye’de tıp fakültesi sonrası uzmanlık eğitimi müfredatında bu operasyonu teorik ve pratik düzeyde içeren tek branş Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi’dir.

KBB ya da dermatoloji gibi branşlarda temel eğitim içerisinde blefaroplastiye dair sistematik bir cerrahi eğitim bulunmaz. Bu branşlardaki hekimlerin bu tür girişimleri yapması yasal olarak tamamen yasak olmasa da, tıbben uygunluk; eğitim, deneyim ve yetkinliğe bağlıdır.

Estetik girişimlerin güvenli şekilde yapılabilmesi için hem fonksiyonel anatomiye hâkimiyet hem de komplikasyonlara müdahale yetkinliği gereklidir. Bu da ancak bu alanda kapsamlı ve resmi eğitim almış cerrahlar tarafından sağlanabilir.





KÜÇÜK BİR HATA CİDDİ SORUNLARA NEDEN OLUR

2. Göz kapağı estetiği genelde “basit ve risksiz” bir işlem gibi lanse ediliyor. Bu algı sizce doğru mu? Medyada veya sosyal çevrede bu operasyonun riskleri yeterince konuşuluyor mu?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Göz kapağı estetiği çoğu zaman kısa süren, lokal anestezi ile yapılabilen ve iyileşme süreci genellikle sorunsuz geçen bir işlem olarak sunulsa da, cerrahi prensipler açısından son derece hassas bir alandır. Göz kapağı hem fonksiyonel hem de estetik açıdan karmaşık bir yapıdır. Küçük bir hata bile ciddi fonksiyonel sorunlara (kapanma bozuklukları, kuruluk, enfeksiyon) yol açabilir. Medyada bu operasyonun riskleri çoğu zaman yeterince vurgulanmaz; hastalar genellikle sadece "görsel gençleşme" yönüyle bilgilendirilir.





SORUN KALICI HALE GELEBİLİR

3. Göz kapağının tam kapanmaması gibi komplikasyonlar ne sıklıkla görülür? Bu durumun kalıcı olma ihtimali nedir?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Göz kapağının tam kapanamaması (lagofthalmi) komplikasyonu genellikle fazla deri çıkarımı sonrası gelişir. Tecrübeli ellerde bu komplikasyon nadirdir (%1-2 civarında), ancak olursa ciddi sıkıntılara neden olabilir. Hafif vakalarda geçici olabilir, ancak doku kaybının fazla olduğu durumlarda kalıcı hale gelebilir ve düzeltici cerrahi gerekebilir.

4. Göz kapağının fazla kesilmesi gibi hatalar neden olur? Bu cerrahi sınırları belirlemek için hangi ölçümler veya teknikler kullanılıyor?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Fazla deri çıkarımı genellikle yanlış planlama, deneyim eksikliği ya da yetersiz preoperatif değerlendirme sonucu oluşur. Ameliyat öncesi “pinch test” ile ne kadar derinin çıkarılabileceği değerlendirilir. Ayrıca hastanın göz yapısı, göz kuruluğu varlığı, kapak kaslarının gücü gibi faktörler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Tecrübeli cerrahlar bu ölçümleri titizlikle yaparak doğal sonuca odaklanır.





İMZALADIĞINIZ BELGELERi DİKKATLİCE OKUYUN

5. Ameliyat öncesi hastaya sunulan belgelerde bu tür riskler açıkça belirtiliyor mu? Hasta bu konuda yeterince bilgilendiriliyor mu?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Etik kurallar gereği, hastaya yapılacak işlem, riskler ve olası komplikasyonlar yazılı ve sözlü olarak anlatılmalı, hasta bilgilendirilmiş onam formunu imzalamalıdır. Ancak uygulamada bu bilgilendirme süreci her zaman ideal şekilde gerçekleşmeyebilir. Hastaların da süreçte aktif rol alarak detaylı soru sorması önemlidir.





6. Bu tür komplikasyonlar yaşandığında düzeltici cerrahi mümkün mü? Ne kadar sürede müdahale edilmeli ve başarı oranı nedir?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Evet, düzeltici cerrahi mümkündür. Öncelikle ödemin tamamen geçmesi ve dokuların yumuşaması beklenir; bu süre genellikle 3-6 ayı bulabilir. Gerekirse deri grefti veya flep yöntemleri ile düzeltme yapılabilir. Başarı oranı cerrahın deneyimine ve doku kaybının derecesine bağlıdır. Erken müdahale yerine, planlı ve doğru zamanda yapılan düzeltmeler daha başarılıdır.





KORNEA ÜLSERİ GELİŞEBİLİR

7. Göz kapağı kapanmadığı için uyuyamama, enfeksiyon riski gibi sorunlar yaşayan hastalarla nasıl bir takip süreci yürütülüyor? Bu tür komplikasyonlar psikolojik olarak hastayı nasıl etkiliyor?

Doç. Dr. Atilla Adnan Eyüboğlu: Göz kapağı kapanmadığında gözde kuruluk, irritasyon, hatta kornea ülseri gelişebilir. Bu durumda yapay gözyaşı, pomadlar ve gece göz bandı gibi tedavilerle başlangıçta semptomlar kontrol altına alınır. Durum ilerlerse cerrahi müdahale gerekir. Bu tür komplikasyonlar hastada hem fiziksel rahatsızlık hem de estetik kaygı yaratabilir; dolayısıyla psikolojik destek ve hekimin şeffaf iletişimi önemlidir. Hastanın güveni ve sağlığı her zaman öncelikli olmalıdır.