Basit bir işlem hayatını alt üst etti! Hastaneye solunum problemi ile gitti şimdi delirten hastalıkla mücadele ediyor

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Şu anda 32 yaşında olan Amy Pohl, öksürdüğü için aile hekimine başvurdu, solunum yolu enfeksiyonundan şüphelenildiği için yerel hastaneye sevk edildi.

Amy’nin solunum yollarındaki şişliği azaltmaya yardımcı olacak bir dizi steroidin ardından tamamen iyileşmesi bekleniyordu. Ancak genç kadının iddiasına göre hastane doktoru, ilacı uygulamak için damara yerleştirilen ince bir tüp olan kanülü düzgün bir şekilde yerleştirememiş ve enfeksiyona yol açmıştı.

Enfeksiyonun, doktorun tüpü yerleştirmek için yaptığı sayısız başarısız denemenin ardından, cildi düzgün bir şekilde sterilize etmeden aynı iğneyi yanlışlıkla her iki kolunda da kullanmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

Amy bu enfeksiyonun sonunda uzuvlarda acı verici ağrılara neden hastalığını tetiklediğine inanıyor.

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Kompleks bölgesel ağrı sendromu (CRPS) olarak adlandırılan bu sorun, vücudun bir yaralanmaya aşırı tepki vermesidir ve ayrıca ellerin, ayakların ve bacakların tutukluk yapmasına ve aşırı derecede şişmesine neden olabilir.

CRPS (Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu (CRPS)), tıpta bilinen en şiddetli ağrı sendromlarından biri olarak kabul edilir ve bu nedenle halk arasında “intihar hastalığı” olarak anılır. Bu acı verici unvan, hastalığın yol açtığı sürekli, dayanılmaz ağrıların bazı hastalarda ciddi psikolojik etkiler yaratması ve intihar düşüncelerine yol açabilmesi nedeniyle kullanılmaktadır. CRPS, genellikle bir yaralanma sonrası ortaya çıkar, ancak ağrı, yaralanmanın boyutuyla orantısız şekilde şiddetlidir. McGill Ağrı Skalası’na göre doğum, kanser ya da uzuv kesilmesinden bile daha yüksek bir ağrı düzeyine sahiptir. Bu durum, hastaların yaşam kalitesini ciddi şekilde düşürürken, tedaviye dirençli olması da çaresizlik hissini artırabilir.





Amy’nin yaşadığı bu talihsiz olayda sağlık görevlilerinin dikkatsizliği onun kısmen felçli kalmasına ve dayanılmaz acılar yaşamasına neden oldu.

CRPS, birçok hastanın bu hastalığa yakalandıktan sonra dayanılmaz acılar çekmesi ve yaşamına son vermesi nedeniyle 'intihar hastalığı' olarak da anılıyor.

Daily Mail’e konuşan Amy, doktorların durumu ile ilgili cevaplar için çabalarken çektiği dayanılmaz acıyı ‘yüzlerce yanan cam parçası tarafından bıçaklanıyormuş’ şeklinde tanımladı.

Amy 2017 yılının Kasım ayında, boğaz ağrısı ve yorgunluk yaşadığı için doktora gitmişti. Gittiği pratisyen hekim ona genellikle çocukları etkileyen ve belirgin bir ‘havlama’ öksürüğüne neden olan bir enfeksiyon olan krup teşhisi koydu.

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Krup genellikle parainfluenza gibi bulaşıcı bir virüsten kaynaklanır ve enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında kirli hava damlacıkları yoluyla yayılır.

Amy, yerel bir hastaneye sevkedildiğinde, doktorlar enfeksiyonun neden olduğu zararı daha iyi görebilmek için burundan yukarı ve boğazdan aşağı geçirilen bir kamerayla endoskopi uygulandı.

Ne yazık ki Amy, bölgeyi uyuşturmak için kullandıkları anestezi spreyine karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon geçirdi ve bu da onun yoğun bakım ünitesine yatırılmasına neden oldu.

Yatışından kısa bir süre sonra Amy, doktorunun enfeksiyonu tedavi etmek amacıyla doğrudan kan dolaşımına ilaç vermek için koluna bir kanül yerleştirmeye çalıştığını söyledi. Amy, yayınladığı bir videosunda bu olayı şu sözlerle anlattı:

“Doktor odaya sadece bir kanül getirdi. İğneyi koluma soktu ve sonra deriyi ya da iğneyi temizlemeden bileğime takmayı denedi. Maskesi buğulanıyordu ve babam ona 'yeni bir iğne kullanman gerekmiyor mu?' dedi. Babama bağırdı ve odadan çıkmasını söyledi. Sonra diğer koluma geçti ve o zaman kanülü elimin üzerine takmayı denedi. Defalarca denedi ve tüm bunlar yüzünden enfeksiyon kaptım.”

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Amy, bir iğnenin kendi vücudunda tekrar kullanılması halinde bir kişinin enfeksiyon kapma ihtimalinin gerçekten çok düşük olduğunu ancak kendisinin milyonda bir rastlanan bir durum yaşadığını iddia ediyor.

Bu denemelerden sonra eli ve bileği şişmeye başladı. Ağrı o kadar kötüleşti ki kolundan karnına doğru yayıldı ve yemek yemesini engelledi. İşte tam o sırada hem kendisinin hem de doktorlarının haberi olmadan CRPS'nin başlangıcını yaşıyordu.

NHS'ye göre, etkilenen vücut bölümünün derisi o kadar hassas hale gelebilir ki, hafif bir dokunuş veya sıcaklık değişikliği bile yoğun ağrıya neden olabilir. Etkilenen bölgeler aynı zamanda şişebilir, sertleşebilir ya da farklı sıcaklıkta dalgalı değişimlere uğrayabilir.

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Amy, sosyal medyada yayınladığı bir videosunda “Ameliyatlardan sonra kaç hafta geçerse geçsin, elim iyileşmek yerine daha da kötüye gidiyordu” dedi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Amy Pohl (@amy_pohl)'in paylaştığı bir gönderi

ELEKTRİK ÇARPMASI YA DA BIÇAK SAPLANMASI GİBİ BİR AĞRI

Sonunda 2018'de CRPS teşhisi konulan Amy, o zamandan beri sosyal medyada bu durumla ilgili daha farkındalık yaratmak için kampanya yürütüyor ve ‘kendisiyle savaşmayı bırakıp kendisi için savaşmaya’ karar verdi.

TikTok'ta 3,7 milyon takipçisi olan içerik üreticisi, iğneleri yeniden kullanmanın tehlikeleri hakkında farkındalık yaratmak amacıyla, teşhisleri hakkında neşeli videolar hazırlıyor.

Kapsamlı bir fizyoterapi sayesinde, Amy artık el ve bileğinde daha iyi bir hareket kabiliyetine sahip ve bağımsızlığını geri kazanmaya başlıyor.

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NHS'ye göre, bu durum genellikle bir yaralanma ile tetiklenirken, ortaya çıkan ağrı yıllarca sürebilir. Kronik ağrının yanı sıra CRPS, etkilenen uzuvda garip hisler -neredeyse vücudun geri kalanına ait değilmiş gibi- eklem sertliği ve şişmesi, titreme ve kas spazmları ve uykusuzluk gibi bir dizi başka belirtiye de neden olabilir. Hatta bazı vakalarda, kasların erimesine ve artık yardımsız yaşayamayacak hale gelene kadar hareket alanlarının kısıtlanmasına neden olabilir. Bu durumun ne kadar yaygın olduğu hala belirsizdir.

Halk arasında ‘delirten hastalık’ diye adlandırılan bu ilginç hastalık sandığımızdan daha yaygın. Çoğu zaman diş ağrısı ile karıştırıldığından dolayı ağrıdan kurtulmak için tüm dişlerini çektirenler bile var. Ağrılarının bir sebebi bulunamadığı için yıllarca bu ağrıları çekenler oluyor.“Elektrik çarpmasına benzer ya da bıçak saplanır gibi” diye tarif edilen bir ağrı.

Tıbbı adı Trigeminal Nevralji olan bu hastalık ataklarla oluşan, ani, şiddetli, kısa süreli, saplanan ağrı' olarak tanımlanır. TN her 10.000 kişiden yaklaşık 1.5'ini etkiler ve ağrı genellikle hastanın yüzünün bir tarafında, özellikle yanaklarında veya alt çenesinde hissedilir. Bazı hastalar bu tür ağrıları ayda birkaç kez, bazıları ise günde birkaç kez kadar sık yaşayabilir.

Tedavisinde önce ilaç tedavisi uygulanır. İlaç etkisizse veya TN hastanın yaşam kalitesini etkilemeye devam ederse, sinirin aktivitesini azaltmak için ameliyat gerekebilir.



Kaynak: İngiltere Trigeminal Nevralji Derneği

yüzün tek tarafını tutan Trigeminal nevraljinin nedeninin bugün hala tam olarak bilinmediğini, sorunun kaynağının beyin tabanında bulunan bu sinire damarların teması, baskı yapması nedeniyle sinirde işlev bozukluğu oluşturduğunu belirtti.

Nöroloji Uzmanı Dr. Mustafa Emir Tavşanlı ise Trigeminal sinire bası yapan damar veya tümör varlığında; siniri hasarlayan bir travma veya ameliyat durumunda; sinirin başlangıcının yer aldığı beyin dokusundaki bir hastalık halinde bu ağrıların ortaya çıkabileceğini, bununla beraber hastaların çoğunda kesin bir sebebin tespit edilemediğini ifade etti.

AĞRILAR GEÇMİYORSA CERRAHİ YÖNTEM UYGULANIR

Lüleci, Trigeminal Nevralgi tanısı koyulan hastalara nadiren cerrahi müdahale gerektiğini ancak ne yapılırsa yapılsın ağrılar geçmiyorsa o zaman cerrahi yöntem uygulandığını belirtti. Başın arkasında tabanda bulunan bu sinire ulaşmak için hastanın kafatasının açılarak sinir ile damar arasında irtibatı kesecek bir bariyer konularak ameliyatın gerçekleştiğini söyleyen Lüleci, çoğu hastanın ciddi fayda gördüğünü sözlerine ekledi.