Basit bir boğaz ağrısı kâbusu başlattı: ‘Hayatta olmam bir mucize’ | 25 ameliyat geçirdi... Bu belirtilere dikkat!

İngiltere’de yaşayan 53 yaşındaki üç çocuk babası Mark Brooks, hayatı boyunca kendini sağlıklı yaşamaya adamıştı. Formuna dikkat ediyor ve ciddi bir sağlık sorunu yaşamadan hayatını sürdürüyordu.



Ancak birkaç gün içinde yaşadıkları, onu hem fiziksel hem de psikolojik olarak geri dönülmez bir sürecin içine sürükledi. Basit gibi görünen bir ağrı, kısa süre içinde hayatta kalma mücadelesine dönüştü. “Bir noktada kolumun içini tamamen görebiliyordunuz” diyen Brooks, yaşadıklarını anlatırken hâlâ dehşeti yeniden yaşadığını söylüyor: “Bakmak bile korkunçtu.”



SAĞLIKLI BİR BEDENİN ÇÖKÜŞE GİDEN İLK SİNYALLERİ



İngiltere’nin nüfusu 86 bin kişi olan bir liman kasabası olan Grimsby’de yaşayan Mark Brooks, uzun yıllardır düzenli olarak spor yapan, beslenmesine dikkat eden ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan biriydi. Yakın çevresi tarafından disiplinli yaşam tarzıyla tanınan Brooks, sıradan gibi görünen bir rahatsızlığın hayatını tamamen değiştireceğini o günlerde bilmiyordu.



Her şey, Brooks’un “hayatında yaşadığı en kötü boğaz ağrısı” ile mücadele ettiği bir dönemde başladı. Buna rağmen yine de iyi hissetmemesine karşın spor salonuna gitmeye karar verdi. Bu karar, sonradan zincirleme bir felaketin ilk halkası olacaktı.



Antrenman sırasında dirseğini hafif şekilde inciten Brooks, bunu önemsemedi. O akşam ateşi yükseldi ve kendini oldukça bitkin hissetti. O günü, “Ateşim vardı, o yüzden çok derin bir uykuya daldım” diye anlatıyor. Ancak sabah uyandığında, dirseğinde şiddetli bir ağrı vardı: “Komodine çok sert çarpmışım gibi hissediyordum. Kolumu kullanamıyordum ve ağrı dayanılmazdı.”







BELİRTİLER GÖZ ARDI EDİLDİ



Ağrıya ek olarak Mark Brooks’un ateşi daha da yükseldi, mide bulantısı oldu ve kusmaya başladı. O an için yaşadıklarını grip, gıda zehirlenmesi ve spor sakatlığının talihsiz bir birleşimi olarak değerlendirdi. Ancak vücudunda çok daha tehlikeli bir süreç başlamıştı.



Durumu hızla kötüleşen Brooks, zihinsel berraklığını da kaybetmeye başladığını söylüyor: “Halının üzerinde otururken, karar verme yeteneğimin azaldığını hissettim. Sanki sadece tek bir doğru karar verebilecektim.” Bu farkındalık, onun hayatını kurtaran adım oldu.



HASTANEDE ŞOK EDEN GERÇEK



Acil olarak hastaneye kaldırılan Mark Brooks’a ilk etapta, kas bölmeleri içinde tehlikeli basınç artışıyla ortaya çıkan ‘kompartman sendromu’ teşhisi konuldu. Ancak kısa süre içinde kolunda aniden oluşan büyük bir morluk, doktorların durumun çok daha ciddi olabileceğini anlamasını sağladı.





Peki, Nekrotizan fasit nedir?

Sağlık ekipleri Brooks’u derhal ameliyata aldı. Operasyon sırasında ortaya çıkan tablo son derece endişe vericiydi:Brooks’un kolundaki deriyi ve kas dokusunu hızla yok ediyordu. Üstelik bakteriler kana karışmış, sepsis gelişmiş ve böbrekler işlevlerini yitirmeye başlamıştı.Nekrotizan fasiit, halk arasında “ et yiyen bakteri hastalığı” olarak bilinen, nadir görülen ancak son derece tehlikeli bir bakteriyel enfeksiyon. Deri altı dokuları ve kasları saran bağ dokusunu hızla tahrip ediyor ve saatler-günler içinde hayati tehlike oluşturabiliyor.

Mark Brooks, bu süreci şu şekilde özetliyor: “Bir hafta boyunca yoğun bakımda kaldım. Bana çoklu organ yetmezliği teşhisi koydular. Gerçekten hayati bir durumdaydım ve çok korkuyordum.”



9 HAFTA HASTANE SÜRECİ VE 25 AMELİYAT



Bu noktada enfeksiyon o kadar ilerlemişti ki, Mark Brooks’un kolu neredeyse desteksiz bir kemik görünümüne bürünmüştü. Doktorlar, uzvu kurtarabilmek için zamana karşı yarıştı.



Dokuz hafta boyunca hastanede kalan Brooks, bu süre zarfında tam 25 ayrı ameliyat geçirdi. Bu operasyonlarda ölü deri, kol kasları, triseps kasının (Üst kolun arka kısmında bulunan ve kolun dirsekten düzleşmesini sağlayan ana kas) büyük bir bölümü, bir parmak bükücü kas ve kaslar arasındaki bağ dokuları temizlendi.



Enfeksiyon kontrol altına alınırken, kolun canlılığını korumak için vakum destekli özel tıbbi sistemler kullanıldı. Ardından, Brooks’un “hayatının en kötü acısı” olarak tanımladığı deri nakli süreci başladı.

Doktorlar, Brooks’un bacağından ve sırtından aldıkları deriyi koluna nakletti.



Brooks, “Donör bölgeler, koldan bile daha acı vericiydi. Uyandığımda kontrolsüzce ağlıyordum” diyor. Rekonstrüktif cerrahi kapsamında sırtından alınan bir kasla kol yeniden şekillendirildi; karnından alınan yağ dokusu ise açıkta kalan kemiği desteklemek için kullanıldı.





‘TEK BİR FARKLI KARAR HAYATIMI DEĞİŞTİREBİLİRDİ’

Zorlu sürece rağmen Mark Brooks, kolunu kaybetmeden hayatta kalmayı başardı. Ancak bunun ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu şu sözlerle anlatıyor:Tedavinin maliyeti de oldukça yüksekti. Sigorta tarafından karşılanan masraflar yaklaşıkulaştı. Önümüzdeki dönemde on binlerce Euro ek harcama daha bekleniyor.

FİZİKSEL YARALARIN ÖTESİNDE: PSİKOLOJİK TRAVMA



Yaşananlar Mark Brooks üzerinde yalnızca fiziksel değil, psikolojik olarak da derin izler bıraktı. Hayatının bir anda altüst olması, uzun süre yoğun bakımda kalması ve ölümle yüz yüze gelmesi, onda travma sonrası stres bozukluğu gelişmesine yol açtı.



Buna rağmen hayata tutunmaya çalışan Brooks, zihinsel iyileşme sürecinde minnettarlığa odaklandığını söylüyor: “Panzehir minnettarlıktı. Kaybettiklerime değil, hâlâ sahip olduklarıma odaklanmayı öğrendim.”







UZMANLAR UYARIYOR: BELİRTİLER HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Nekrotizan fasiit hastalığının ölüm oranı genel olarak yüzde 20 civarında olsa da geç teşhis edilen vakalarda bu oran yüzde 40’lara kadar çıkabiliyor. Mark Brooks’un durumunda ise doktorlar hayatta kalma ihtimalinin yüzde 50’ye yakın olduğunu belirtiyor.



Uzmanlara göre hastalığın erken belirtileri şunlar:



Yaraya oranla aşırı şiddetli ağrı

Deride şişlik ve renk değişimi

Yüksek ateş, halsizlik, baş ağrısı

Mide bulantısı ve bilinç bulanıklığı



Bu belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden acil tıbbi yardım alınması hayati önem taşıyor.

FARKINDALIK İÇİN ANLATIYOR



Mark Brooks’un hikâyesi, nadir görülen hastalıkların bile herkesin başına gelebileceğini ve vücudun verdiği sinyallerin asla hafife alınmaması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor.



Yaşadıklarını paylaşarak benzer belirtileri yaşayan insanların erken harekete geçmesini sağlamayı amaçlıyor: “İyiydim, sağlıklıydım. Her şey bir anda oldu. Bir gün spor yapıyordum, ertesi gün hayatım için savaşıyordum. Gerçekten inanılmaz. Benzer belirtileriniz olursa sakın ‘bir şey olmaz’ demeyin.”



Metro.co.uk’un “I thought I just had the flu — but a deadly bug was literally eating me alive” başlıklı haberinden derlenmiştir.