Başın sol tarafında ağrı ne anlama gelir?

Başın sol tarafında ağrı pek çok sebeple görülebilir. Stresten kaynaklanabileceği gibi migren belirtisi de olabilir.

BAŞIN SOL TARAFINDA AĞRI NE ANLAMA GELİR?

Başın sol tarafındaki ağrının sebepleri şu şekilde sıralanabilir:

- Migren

- Yüksek tansiyon

- Soğuk algınlığı

- Sinüzit

- Stres

- Depresyon

- Gerilim tipi baş ağrısı ihtimali

- Hazır gıda tüketimi

- Dev hücreli arterit

- Beyin anevrizması

Başın sol tarafında ağrı ve uyuşma durumları gördüğünüz gibi basit sağlık sorunlarından büyük hastalıklara kadar pek çok durumda görülebilir. Dolayısıyla geçmeyen baş ağrısı varsa mutlaka doktora gitmelisiniz. Başın sol tarafında görülen ağrı için beyin ve sinir hastalıkları bölümüne yani bir nörologa gitmek uygun olacaktır.

BAŞIN SOL TARAFINDAKİ AĞRI İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Başınızın sol tarafı ağrıdığında kısa süreli bir durum olabileceği gibi uzun süreli ciddi bir sorun olacağını da düşünerek hemen ilaç almamalı, bazı genelgeçer yöntemler denemeli ancak ağrı şiddetlenirse veya başka semptomlarla birlikte görülürse hızlıca doktora başvurmalısınız.

BAŞ AĞRISI İÇİN DENENEBİLECEK BİRKAÇ BASİT YÖNTEM MEVCUT:

- Başın sol tarafındaki ağrıya karşı soğuk kompres iyi gelebilir. Buz küplerini kısa süreli başınızda tutabilirsiniz. Geçmezse doktora gitmeyi ihmal etmeyin.

- Bol su içmek vücuda hastalık durumlarında en iyi gelen yöntemlerden biridir. Susuz kaldığınız için başınız ağrıyor olabilir. Bu ihtimale karşı su içmeye özen gösterin.

- Mentol, baş ağrısına iyi geldiği için tercih edilen aromalardan biridir. Nane yağı ile alnınıza ve şakaklara masaj yapmak baş ağrısına iyi gelebilir.

- Yeşil çay veya papatya çayı gibi sakinleştirici bitki çayları gerilim, stres, depresyon kaynaklı baş ağrısına iyi gelebilir.

- Limon kokusu ve limon aroması da baş ağrısına iyi geldiği bilinen yöntemlerden biridir. Tazeleyici ve enerji verici limonun kabuğunu havanda dövüp alnınıza macun gibi uygulayabilirsiniz. Ya da bitki çayına limon ekleyebilirsiniz.

Başın sol tarafındaki ağrının ve uyuşmanın geçici değil ciddi bir durum olduğunu hissettiğiniz anda doktora başvurmakta tereddüt etmeyin.

Genellikle böyle durumlarda hisleriniz doğrudur. İnsan vücudunda bir şeylerin anormal gittiğini hissetme konusunda iyidir. Kronik bir hastalığınız varsa veya baş ağrısı kısa sürede geçmemiş ise mutlaka doktora danışın ve doktora danışmadan alternatif yöntemlere yönelmeyin veya reçetesiz ilaç kullanmayın.

NE ZAMAN UZMANA BAŞVURULMALI?

Hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık meydana gelen baş ağrılarında uzmana başvurmak gerektiğinin önemine değinen Dr. Nasuh Ağaoğlu,” Baş ağrılarını birincil ve ikincil baş ağrıları diye ikiye ayırıyoruz.

Birincil baş ağrıları genellikle nedenini bilmediğimiz ama kişinin yaşamını etkileyen ama hayatı tehdit etmeyen ağrılardır. İkincil baş ağrılarında ise olayın altında her zaman bir neden vardır (beyin kanaması, beyin iltihabı, kafa içi basınç değişiklikleri vs) ve genellikle nedeninin tedavi edilmesiyle baş ağrıları geçer. Birincil baş ağrısı dediğimiz grupra iki önemli baş ağrısı vardır. Bunlar migren ve gerilin tipi baş ağrılarıdır. Migren baş ağrısının görülme sıklığı ülkemizde yüzde 16.20 oranındadır. Gerilim tipi baş ağrısı başka bir sebebe bağlı olmayan ağrı tipidir. Bunun da oranı yüzde 32’dir. Dolayısıyla her iki kişiden birinde baş ağrısı geçiyor demektir.

Baş ağrısı tanımında beyindeki damarların genişlemesi söz konusu iken gerilim tipi baş ağrısı tanımında boyun kaslarında ya da vucudun diğer kaslarındaki aşırı gerilmenin neden olduğu düşünülmektedir. Özetle kişi ben her gün baş ağrısı çekiyorum ya da bir ayın yarısından fazlasında ağrım oluyor diyorsa bu ağrı diğerlerinden farklı ve işinden gücünden, veriminden alıkoyan bir ağrıysa doktora başvurulmalıdır” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL