Başarıyı olumsuz etkileyen sorunlar bitiyor

Dikkatsizlik, odaklanamama, konsantrasyon bozukluğu, hatırlamama gibi başarıyı olumsuz yönde etkileyen sorunlar bilimsel olarak geliştirilen IQUP sistemiyle ortadan kalkıyor.

Kişiye özgü çözümler sunan ilk yöntem olan IQUP ile özel materyaller eşliğinde kısa sürede sonuç alınıyor; IQ seviyesi yükseliyor, konsantrasyon bozukluğu gideriliyor ve başarıya ulaşmak kolaylaşıyor.

Türkiye’nin ilk ve tek bilimsel beyin gelişim sistemi olan IQUP, öğrenmenin önündeki engelleri ortadan kaldırıyor. Özellikle öğrenciler üzerinde uygulanan bu sistem ile; IQ seviyesi yükseliyor, öğrencilerin derslerde başarı oranı artıyor, dikkatsizlik, konsantrasyon bozukluğu ve hatırlamama gibi problemler tarihe karışıyor.

IQUP’ın etkisi ve başarısı, Uzman Psikolog Zafer Akıncı’nın Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk ve tek nöropsikolojik araştırması sonucunda belgelendi.

Sistemi geliştiren Uzman Psikolog Akıncı, “ Yaptığımız araştırma bize gösterdi ki sonradan da beyin kapasitesini geliştirmek, IQ seviyesini yükseltmek mümkün. IQUP, kişiye özgü bilimsel yöntemlerle öğrenmenin önündeki engelleri kaldırıyor” dedi.

Derslerde ve sınavlardaki başarı oranını artıyor

Bugüne kadar 2 binin üzerinde çocuğun IQUP sisteminden yararlandığını belirten Akıncı, “Başarı oranımız yüzde 92. Çocuklarda en sık görülen; dersi derste anlayamamak, dikkat eksikliği gibi sorunları IQUP ile çözümlüyoruz. Derslerde ve sınavlarda başarı oranını artırıyoruz. Çocukların öz güveni gelişiyor, bakış açıları değişiyor” dedi.

IQUP’ta 1100 materyal 450 bin farklı uygulama var



IQUP, her kişiye; çocuğa özgü bilimsel bir uygulama programı öneriyor. IQUP Merkezleri’nde uygulanan programlardan önce nöropsikolojik testlerle dikkat, hafıza ve akıl yürütme fonksiyonlarının ne düzeyde çalıştığı belirleniyor. Çocuklara sonrasında kişiye özel bir rehber oluşturuluyor. Bu rehber eşliğinde bilimsel gelişim materyallerinin nasıl kullanacağını öğrenen çocuklar 3 aylık çalışma boyunca günde sadece bir saatlerini ayırarak başarıya ulaşıyor. Iqup’ta özel olarak geliştirilmiş, bilimsel nitelikte 1100 farklı materyal (sayı, renk, sözcük vb.) ve kişiye özel 450 binden fazla uygulama rehberi bulunuyor. Dünyada da IQUP sistemini benzersiz kılan bu özellikler sayesinde kısa sürede etkin sonuçlara ulaşılıyor.

Kişinin beyin kullanma kapasitesini artıran IQUP, şu anda Türkiye çapında yayılmış 20 IQUP Merkezi’nde uygulanıyor. Sistemden bugüne kadar 3 bine yakın öğrenci yararlandı.