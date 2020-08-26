Başak İsminin Anlamı Nedir? Başak Ne Demek?

Başak ismi kökeni Türkçe olan en güzel adlar arasında yer almaktadır. Genel olarak günümüzde unisex bir isim olduğunu dile getirmek mümkün. Yani hem kız hem de erkek çocukları için kullanılabilir. Bu doğrultuda Türkçedeki anlamına bakıldığı zaman, ‘Sağlam, dayanıklı’ anlamlarına gelmektedir.

Başak İsminin Anlamı

Kız ve erkek çocukları için Başak ismini kullanabilirsiniz. Eğer minik yavrunuz için hala güzel bir isim arıyorsanız, mutlaka değerlendirmeniz gereken özel isimler içerisinde yer almaktadır. Kökeni Türkçeye dayanan ve çok eski tarihlerden günümüze ulaşmış Başak ismi, ‘dayanıklı veya sağlam’ anlamları üzerinden değerlendirilmektedir.

Tek başına kullanıldığı gibi değişik isimler üzerinden de ele alınarak bu adı kullanmak mümkün. Başak aynı zamanda bir burç ismi olarak öne çıkıyor. Belli tarihlere dayanan başak burcu farklı özellikler üzerinden de değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda özellikle başak burcu döneminde doğmuş çocuklarınız için Başak ismini vererek daha anlamlı hale getirebilirsiniz.

Son dönemlerde oldukça popüler hale gelmiş olan Başak ismi, çok eski dönemlerde Türk devletlerinde yaygın kullanılmış hatlar arasında geliyor. Aynı zamanda sözcük anlamı üzerinden de yine aynı şekilde sağlam veya dayanıklı olarak değerlendirilmektedir. Fakat günümüzde daha çok isim olarak öne çıkıyor.