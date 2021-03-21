Baş ağrısı neden olur, nasıl geçer? İşte baş ağrısının nedenleri

Baş ağrısı, kişiyi etkileyen en yaygın rahatsızlıklardan biri. Evde uygulanabilecek birkaç yöntemle de başı ağrısı geçirilebilir. Ancak bazı durumlarda da ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Hayat kalitesini olumsuz etkileyen ve sık meydana gelen baş ağrılarında mutlaka bir uzmana başvurulmalı. Diğer taraftan da aşırı stres gibi nedenlerden dolayı da ortaya çıkabilir. İşte, baş ağrısı ile ilgili merak edilenler...

Baş ağrısı neden olur?

Nöroloji Uzmanı Dr. Nejla Çabuk, baş ağrısını tetikleyen nedenleri şöyle anlattı:

- Stres seviyenizi yükselten herhangi bir şey veya herhangi biri sizi gerginlikten kaynaklanan baş ağrısı veya migrene karşı daha savunmasız hale getirebilir. Nedeni tam olarak bilinemese de stresin beyin içerisinde ağrı mesajlarını ileten sinirlerdeki hassasiyeti artırarak baş ağrısına neden olabileceği kabul edilmektedir.

- Sıcaklık değişiklikleri migreni daha olası hale getirebilir. İster sıcak ister soğuk hava dalgası olsun, değişim baş ağrısını tetikleyebilir. Aynı şekilde güneşli, sıcak günlerde ya da yağmurlu havalarda da baş ağrısı görülebilir. Havayı değiştiremeyeceğinize göre aşırı sıcak ya da soğuktan kaçınarak kendinizi koruyabilirsiniz.

- Güçlü hatta güzel olan kokular birçok insanda migreni tetikler. En sık rastlanan suçlular boya, parfüm ve çiçeklerdir.

- Yorucu aktivite bazen baş ağrısına neden olabilir. Bu tür baş ağrısı, migrene yakalanma olasılığı yüksek kişilerde yaygındır. Nadiren de olsa, bu tür baş ağrısı beynin kanaması gibi ciddi bir sorunun işareti olabilir.

- Baş-boyun kasları baş ve boyunda basınç oluşturur. Omuzlarınızı korumuyor, arkalık desteği olmayan bir sandalyede oturuyor veya görüş mesafenizden düşük ya da yüksekte bir monitöre bakıyorsanız sık sık gerilim tipi baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Yaşam tarzınızdan yapacağınız küçük değişiklikler ile bu problemden kurtulabilirsiniz.

- Özellikle salam, sucuk, sosis gibi işlenmiş ürünler, baş ağrısını tetikleyebilecek nitritler, tiramin ve gıda katkı maddeleri içerir. Bunun sizin için bir tetikleyici olabileceğini düşünüyorsanız, bu gıdaları diyetinizden bir süreliğine çıkarın.

- Baş ağrınızın açlığınızdan kaynaklandığını her zaman anlayamayabilirsiniz. Açlık kan şekerinizin düşmesine neden olur. Ancak açlığınızı gidermek için tatlıları tercih etmeyin. Çünkü tatlılar kan şekerinizin bir anda yükselmesine ve ardından daha da düşmesine neden olur.

- Ard arda tüketilen kahve veya gazlı içecekler baş ağrınızı tetikleyebilir. Çok fazla kafein içerikli içecek tüketen kişilerde de yeterli kafein alamadıklarında bundan kaynaklanan baş ağrısı görülebilir.

Baş ağrısı nasıl geçer, neler iyi gelir?

Bazen ilaçla tedavi gerektirmeyen fakat basit yöntemlerle üstesinden gelinebilen baş ağrılarıyla karşılaşılabilir. Bu ağrıların bir kısmının kendiliğinden geçebileceğini ya da evde uygulanan bazı basit yöntemlerle giderilebileceğini ifade eden Nöroloji Uzmanı Dr. Sevda Dağcıoğlu, şu bilgileri verdi:

Baş ağrısı için evde alınacak yöntemler ağrının şiddetini ya da süresini azaltmaya yönelik yardımcı bazı önerilerden ibarettir. Hafif bir baş ağrısı yaşıyorsanız, sessiz ve karanlık bir odada dinlenme, alın ve başın ön bölümüne soğuk kompres uygulama, sigara ve alkolden uzak durma gibi önlemleri tercih edebilirsiniz.

Gevşeme egzersizleri: Gevşeme egzersizleri, kaslardaki gerginliği ve stresi azaltarak çoğu hastada faydalı olur. Gevşeme egzersizlerini nefes alma egzersizleri ve vücut kas gevşetme egzersizleri olarak iki bölümde uygulayabilirsiniz. Yarısı nefes alma, yarısı kas gevşeme olmak üzere yapılan gevşeme egzersizleri için günde 10-20 dakika ayrılması önerilir. Bu egzersizler sırasında evde yaşayan diğer kişilerin sizi rahatsız etmemesi, egzersizin gürültüden ve kargaşadan uzak bir ortamda yapılması önemlidir.

Nefes alma egzersizleri: Sırt üstü yatın ya da sırtınızı rahat bir yere dayayarak oturma pozisyonuna geçin. Nefes almaya konsantre olun, yavaş ve sabit bir şekilde nefes almaya devam edin. Burundan nefes alın, nefesinizi burundan ya da ağızdan verin. Sadece göğsünüzle nefes almak yerine göbek ve kaburgalar arasını dolduracak şekilde derin nefes alın. Nefesinizi asla tutmayın. Nefes alıp vermeye 5-10 dakika boyunca devam edin. Bu sürenin sonunda tüm vücudunuzda bir rahatlama hissi fark edeceksiniz.

Kas gevşeme egzersizleri: Vücuttaki tüm kasları sırasıyla kasın ve gevşetin. Ayak başparmaklarından başlayarak başa kadar çıkın. Bu esnada kas gruplarınızın gevşediğini ve ağırlaştığını düşünün. Kafanızdaki diğer tüm düşünceleri boşaltın. Gevşeme düzeyinizi gittikçe daha da derinleştirin. Gevşediğinizin ve rahatladığınızın farkına varın. Gevşeme süreniz dolduğunda el ve ayak parmaklarınızdan başlayarak önce elleri ve ayakları, daha sonra tüm vücudu gerip hareket ettirin. Bazı hastalar gevşeme tekniklerini uygularken uykuya dalabilirler. Gevşeme egzersizleri sırasında rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz. Egzersiz sona erdiğinde tam olarak uyanık hale geçmek için kendinize zaman tanıyın, belli bir süre geçmeden ve tamamen uyanık hale gelmeden elektrikli bir alet ya da araba kullanmak tehlikeli olabilir.

Vücuttaki tüm kasları sırasıyla kasın ve gevşetin. Ayak başparmaklarından başlayarak başa kadar çıkın. Bu esnada kas gruplarınızın gevşediğini ve ağırlaştığını düşünün. Kafanızdaki diğer tüm düşünceleri boşaltın. Gevşeme düzeyinizi gittikçe daha da derinleştirin. Gevşediğinizin ve rahatladığınızın farkına varın. Gevşeme süreniz dolduğunda el ve ayak parmaklarınızdan başlayarak önce elleri ve ayakları, daha sonra tüm vücudu gerip hareket ettirin. Bazı hastalar gevşeme tekniklerini uygularken uykuya dalabilirler. Gevşeme egzersizleri sırasında rahatlatıcı bir müzik dinleyebilirsiniz. Egzersiz sona erdiğinde tam olarak uyanık hale geçmek için kendinize zaman tanıyın, belli bir süre geçmeden ve tamamen uyanık hale gelmeden elektrikli bir alet ya da araba kullanmak tehlikeli olabilir.

Sıcak ve soğuk uygulama: Sıcak su matarası veya sıcak banyo ile yapılan sıcak uygulaması gergin kasları gevşetebilir. Bu gibi uygulamalarda derinizi yakmamaya özen göstermelisiniz. Yine buz torbası ile sırta, boyna ve şakaklara soğuk uygulama yapmak da bazı ağrılara iyi gelebilir. Buz torbası uygularken aşağıdaki basamakları izleyin:

• Yarım kilo buzu plastik bir torbaya koyun.

• Buzu örtecek kadar su ilave edin.

• Poşetten havayı boşaltın ve ağzını sıkıca bağlayın.

• Torbayı nemli bir bezle sarın ve ağrılı bölgenin üzerine koyun.

• Uygulamaya 15 dakikaya kadar devam edin.