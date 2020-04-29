MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri Yaşam Haberleri Nasıl Yapılır? Haberleri Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri
GeriNasıl Yapılır? Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Nasıl Yapılır?
Haber Giriş: 29.04.2020 - 17:29,Son Güncelleme:

Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri
Abone Olgoogle-news

Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Barış Manço'nun sevilen şarkısı Gülpembe'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!

Em               Am
Sen gülünce güller açar Gülpembe
Em                             D           G    F        Em
Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik Gülpembe
                    Am
Sen gelince bahar gelir Gülpembe
Em                           D        G   F        Em
Dereler seni çaglar, sevinirdik Gülpembe

D                                 Em
Güz yağmurlarıyla, birgün göçtün gittin
D                            Em
İnanamadik Gülpembe
D                           Em
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
D                       Em
Olamadı Gülpembe

Em               Am
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Em                              D           G     F     Em
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe

N

Em               Am
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Em                              D           G     F     Em
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe
Em               Am
Gözlerimde son bir umut Gülpembe
Em                           D           G    F      Em
Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle