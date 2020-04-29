Barış Manço - Gülpembe akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Barış Manço'nun sevilen şarkısı Gülpembe'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!
Em Am
Sen gülünce güller açar Gülpembe
Em D G F Em
Bülbüller seni söyler, biz dinlerdik Gülpembe
Am
Sen gelince bahar gelir Gülpembe
Em D G F Em
Dereler seni çaglar, sevinirdik Gülpembe
D Em
Güz yağmurlarıyla, birgün göçtün gittin
D Em
İnanamadik Gülpembe
D Em
Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz
D Em
Olamadı Gülpembe
Em Am
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Em D G F Em
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe
N
Em Am
Dudağımda son bir türkü Gülpembe
Em D G F Em
Hala hep seni söyler, seni çağırır Gülpembe
Em Am
Gözlerimde son bir umut Gülpembe
Em D G F Em
Hala hep seni arar, seni bekler Gülpembe
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