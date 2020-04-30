Barış Manço - Gesi Bağları akor ve gitar ritimleri

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Gesi bağlarinda dolanıyorum

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Yitirdim yarimi, aman aranıyorum

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Yitirdim yarimi, aman aranıyorum

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Bir tek selamına güveniyorum

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Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim

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Derdimden anlamaz, ben o yari neyleyim

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Gesi bağlarında üç top gülüm var

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Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var

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Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var

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Ölüm varsa bu dünyada zulüm var

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Atma garip anam beni dağlar ardına

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Kimseler yanmasın anam yansın derdime