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Haber Giriş: 30.04.2020 - 16:14,Son Güncelleme:

Barış Manço - Gesi Bağları akor ve gitar ritimleri

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Barış Manço - Gesi Bağları akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Barış Manço'dan Gesi Bağları'nın nota, ritim ve akorları karşınızda!

Fm                              Bbm
Gesi bağlarinda dolanıyorum
Bbm        Fm      Bbm    F#   Fm
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum
Bbm        Fm     Bbm    F#    Fm
Yitirdim yarimi, aman aranıyorum

Fm                              Bbm
Bir tek selamına güveniyorum
Bbm            Fm        Bbm     F#  Fm
Gel otur yanıma, hallarımı söyleyim
Bbm                 Fm      Bbm          F#   Fm
Derdimden anlamaz, ben o yari neyleyim

Fm                                 Bbm
Gesi bağlarında üç top gülüm var
Bbm                     Fm     Bbm            F#  Fm
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var
Bbm                    Fm       Bbm           F#  Fm
Hey Allah'tan korkmaz, sana bana ölüm var

Fm                                  Bbm
Ölüm varsa bu dünyada zulüm var
Bbm               Fm   Bbm         F#    Fm
Atma garip anam beni dağlar ardına
Bbm                 Fm    Bbm             F#  Fm
Kimseler yanmasın anam yansın derdime

False
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