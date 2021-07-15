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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek? Barış Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek? Barış Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Sulh etmemek, muharebeyi yarıda bırakmak ve anlaşmaya varmak anlamına gelen Barış ismi öz Türkçedir. Türk - İslam kültüründe barış kavramı önemli bir yer tutar. Bu nedenle Müslümanlara, yalnızca kendilerini savunmaları için savaş izin verilmiştir. Sulh, mütareke, hazar ve ateşkes kelimeleri barış sözcüğüyle eş anlamlıdır. Barış isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 115 bin kişi Barış ismini taşıyor.

 Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek?

 Barış isminin üç farklı anlamı vardır:

 İlk anlamı: Savaşın sona ermesi, antlaşma imzalanması ve silahların bırakılması

 İkinci anlamı: Dirlik, düzenlik, refah ve huzur

 Üçüncü anlamı: İki tarafın kavga etmesine ve çekişmesine neden olan durumun ortadan kalkması, küslüğün bitmesi

 Barış İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 2

 Sembol rengi: Yeşil

 Barış İsminin Analizi

 Harf analizine göre Barış isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Sakin tabiatlı. Kavgadan ve her türlü çekişmeden uzak duran.

 2- Çok merhametli.

 3- Vefalı ve kadir kıymet bilen.

 Barış Adının Kökeni

  1. yüzyıldan beri kullanılmakta olan Barış ismi, öz Türkçedir.

 Barış İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Ongun

 2- Ali

 3- Beyhan

 4- Burak

 5- Yılmaz

 6- Kerim

 7- Gökhan

 8- Mehmet

 9- Selim

 10- Tolga

 Barış İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Barış ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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