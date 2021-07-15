Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek? Barış Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni
Sulh etmemek, muharebeyi yarıda bırakmak ve anlaşmaya varmak anlamına gelen Barış ismi öz Türkçedir. Türk - İslam kültüründe barış kavramı önemli bir yer tutar. Bu nedenle Müslümanlara, yalnızca kendilerini savunmaları için savaş izin verilmiştir. Sulh, mütareke, hazar ve ateşkes kelimeleri barış sözcüğüyle eş anlamlıdır. Barış isminin anlamı nedir? Bu isim Kur’an'ı Kerim'de geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Türkiye'de yaklaşık 115 bin kişi Barış ismini taşıyor.
Barış İsminin Anlamı Nedir? Barış Ne Demek?
Barış isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Savaşın sona ermesi, antlaşma imzalanması ve silahların bırakılması
İkinci anlamı: Dirlik, düzenlik, refah ve huzur
Üçüncü anlamı: İki tarafın kavga etmesine ve çekişmesine neden olan durumun ortadan kalkması, küslüğün bitmesi
Barış İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 2
Sembol rengi: Yeşil
Barış İsminin Analizi
Harf analizine göre Barış isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Sakin tabiatlı. Kavgadan ve her türlü çekişmeden uzak duran.
2- Çok merhametli.
3- Vefalı ve kadir kıymet bilen.
Barış Adının Kökeni
- yüzyıldan beri kullanılmakta olan Barış ismi, öz Türkçedir.
Barış İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Ongun
2- Ali
3- Beyhan
4- Burak
5- Yılmaz
6- Kerim
7- Gökhan
8- Mehmet
9- Selim
10- Tolga
Barış İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Barış ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.