Baran isminin anlamı nedir? Baran ne demek?

Baran ismi oldukça eski dönemlere dayanan bir sözcüktür.

Baran İsminin Anlamı

Baran ismi, Farsçada "yağmur mevsimi" demektir. Söz konusu mevsim, Nisan ayıdır. Bu mevsimde yağan yağmurlar Farsçada "mevsim-i baran" olarak anılmaktadır.

Baran sözcüğünün bir başka anlamı da yüceliktir. Yüce olan, ulu olan şey veya kimse anlamında kullanılmaktadır.

Baran Ne Demek?

Baran isminin analizinde güç, sebatkarlık, sabır gibi kavramlar dikkat çekmektedir. Bu ismi taşıyan kişilerde büyük bir sabırla hedefine ilerlemek gözlemlenir. Baran ismi, irade gücünü, azmi ve kararlılığı temsil etmektedir.

Baran ismine sahip kimselerde sanatsal eğilimler öne çıkar. Özellikle müzik ve edebiyat alanındaki yetenekler, bu ismin dikkat çektiği değerlerdir. Duyarlılık, farkında oluş, bu ismin önemli nitelikleri arasında yer almaktadır.

Baran TDK Anlamı

Baran ismi TDK sözlüğünde de açıklanmıştır. Buna göre Baran, Farsça anlamıyla ele alınmaktadır. Farsçadaki yağmur mevsimi anlamı TDK tarafından da doğrulanmaktadır. Bu sözcük dilimizde geçmişten günümüze kadar sürekli kullanımıyla bilinmektedir. Çeşitli edebi eserlerde baran kelimesi geçmektedir.

Baran ismi, yağmurla canlanan bitkiler anlamında da kullanılmaktadır. Nisan ayında yağan yağmurların doğayı canlandırması, bu ismin içerdiği anlamlardan bir diğeri olarak kabul edilir.