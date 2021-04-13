Baobab Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Baobab Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Baobab yağı, içeriğinde bulunan zengin mineraller ve vitaminler Asya ve Afrika bölgesinin kendisine has ağacı olan baobabın tohumlarından elde edilen bir yağdır. Bu yağ yaklaşık olarak 6000 yıllık geçmişe sahip olan oldukça dayanıklı bir ağaç olmakla birlikte hayat ağacı adını almış, dünyada besleyicilik yönünden de oldukça etkili olan meyvesinin ve yağının insanlarla buluşması sağlık açısından büyük bir önem kazanmıştır.

Baobab Yağı Nedir?

Baobab yağı, baobab ağacından elde edilen, içeriğinde A,D,K,C ve E vitamini bulunan, Omega 3,6 ve 9 yağ asitleriyle desteklenmiş bir yağdır. Altın renkli, fındığı anımsatan kokusu ve hafif sarımsı olarak gözlemlenen bu yağ oldukça faydalıdır. Kadınların ciltlerinde de sıklıkla kullandıkları bir yağ olması Afrika yerlilerinin ciltlerinin neden bu kadar pürüzsüz olduğunun da açıklaması gibidir. Baobab yağının cilt sağlığı için önemli bir yağ olduğu kadar vücuttaki etkileri de saymakla bitmez.

Baobab Yağı Nasıl Yapılır?

Yağın yapım sürecinde baobab ağacının tohumlarından faydalanılır. Tohumlar meyvelerinden ayıklandıktan sonra uygun koşullarda bekletilir ve bu yağ elde edilir. Asya ve Afrika’da genişlik ve yükseklik açısından 30 metreye ulaşan yağın dışarıdan kolaylıkla ayırt edilebilen bir rengi ve tadı bulunur. Sağlık açısından faydalarının oldukça fazla olması nedeniyle pek çok alanda değerlendirilmesi de günümüzde popüler bir nitelik kazanmasında yol gösterici olmuştur.

Baobab Yağı Neye İyi Gelir?

Baobab yağı öncelikli olarak cilt gençleştirme üzerinde olumlu etki gösterir. Cilt hasarını minimalize eder, yaşlanma karşıtıdır, cildi nemli ve parlak tutar. Işıltılı bir görünüm sağlar. Hücrelerin yenilenmesinden sorumludur. Bu nedenle pek çok kozmetik ürününde baobab yağı bulunur.

Güçlü bir antioksidan olması, yara ve sivilce izlerinin yok edilmesini sağlar.

Güneşe bağlı lekeler, egzama ve sedef hastalığının sonucunda oluşmuş cilt problemlerine karşı olumlu etki sağlar.

Dudak çatlakları, diş eti enfeksiyonları, diş etlerinin yatıştırılması, diş ağrıları gibi rahatsızlıklarda kullanılır.

Gözaltında oluşan morluklar ve torbalara karşı baobab yağı tercih edilmektedir.

Hamilelik sonrasında özellikle göbek, bel ve basen bölgesinde oluşan çatlakları giderici etki gösterir. Bu durum benzer şekilde kilo verme süreci için de geçerlidir.

Mat ve kuru saçlar için canlandırıcı etki gösterir, saç köklerini derinlemesine besler ve güçlendirici etki sağlar.

Ameliyata bağlı vücudun farklı yerlerinde oluşmuş yara izlerinde oldukça etkilidir.

Baobab Yağı Faydaları

Baobab yağının faydaları genellikle cilt üzerinedir. Yaralar ve lekelerde oldukça faydalı bir yağ çeşididir. Aynı zamanda gençleşmeye yönelik dermakozmetik tedavilerde de etkisi gözlemlenen bir yağdır. Saçları besleyen bir yağ olması nedeniyle de şampuanların içeriklerinde de bulunabilme özelliği taşır.

Baobab Yağı Kullanımı

Baobab yağının kullanımı genellikle 1 tatlı kaşığı oranındadır. Ciltte nemlendirme amaçlı kullanılacaksa yine 1 tatlı kaşığı ölçeğindeki kakao ile karıştırılması ile el sağlığını koruyan bir karışım elde edilebilir. Kirpikler, kaşlar ve saçlar için güçlendirmeye yönelik 1,5 çay kaşığı baobab yağı, 1 yemek kaşığı ölçeğinde hint yağı ile saç köklerine sürülecek bir karışım hazırlanabilir.