Banyonuzu yenilemeye ne dersiniz? Bu öneriler işinize yarayabilir

Banyonuzu dönüştürmenin veya yenilemenin çeşitli yolları mevcut. İşte işinize yarayacak fikirler...

- Renk şemasını değiştirin

Bir odaya girildiğinde ilk fark edilen detay, renktir. Banyonuzun aydınlık bir havaya sahip olmasını isterseniz, açık mavi, krem veya şeftali gibi parlak tonlar tercih edebilirsiniz. Açık renkler, ışığı yansıtarak bir mekanın daha büyük görünmesine yardımcı olur.

- Farklı renk ve desende fayans tercih edin

Fayans ve duvar panelleri banyolar için oldukça önemlidir ve çeşitli tasarımları da mevcuttur. Renk düzeninde bir kontrast meydana getirecek şekilde özel bir duş duvarı veya lavabonun etrafında ilgi çekici bir alan oluşturabilirsiniz. Ayrıca farklı desen ve boyutlarda karolar kullanarak da banyonuzu daha göz alıcı hale getirebilirsiniz.

- Çeşitli aydınlatmalar farklı bir hava katabilir

Evdeki diğer odalarda olduğu gibi, bir banyoda da farklı işlevler gören ve ortama uyum sağlayan birden fazla aydınlatma seçeneği olabilir. Bunun için de parlak tavan ışıklarının yanı sıra sarkıt şeklindeki tavan lambası da banyonuzu bambaşka bir hava katabilir. Ayrıca bir led ayna da kullanışlı olabilir.

- Isıtma sistemi kullanabilirsiniz

Günümüzde havlu askılıkları oldukça çekici tasarımlara sahip. Havlu askılıklarının yanı sıra soğuk havalar için banyonuza yerden ısıtma sistemi de ekleyebilirsiniz.

- Lavaboyu değiştirin

Her ne kadar lavaboyu değiştirmeye ihtiyaç olmasa bile yenisi büyük bir fark oluşturabilir. Kullanım ihtiyacınızın yanı sıra farklı görünümlü bir lavabo tercih edebilirsiniz.