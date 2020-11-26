Banyonuzu düzenlemenin 5 basit yolu

- Tezgahın dağınıklığından kurtulun



Banyonuz çabuk dağılıyorsa savaş alanına dönüşebilir. Bitmiş diş macunu tüpleri, taraklar, tıraş bıçağı, saç spreyleri... Tezgahınız veya lavabonuz söz konusu olduğunda, yalnızca önemli şeyleri elinizin altında bulundurmadığınız sürece ortalıkta dolaşmaya devam eder. Bunlar için yeterli saklama alanına sahip değilseniz, ayrı bir dolap veya çekmeceye ihtiyacınız var demektir.



Ayrıca, küçük detayların gerçekten yardımcı olduğunu da unutmayın. Örneğin, diş fırçalarınızı bir kapta saklayın, duvara monte edilebilen bir sabunluk satın alın ve kullandıktan sonra malzemeleri yerine kaldırmayı ihmal etmeyin.



- Saklama kutuları



Eşyaları olması gereken yerde tutmak için mümkün olduğunca dolap düzenleyicileri kullanın. Bunları ya bir rafta ya da bir dolabın içinde saklayın, ancak birini saç ürünleri için, birini tıraş malzemeleri için, birini de temizlik ürünleri için sınıflandırmayı da unutmayın. Bu sayede, her gün kullandığınız malzemeleri kolayca bulabilir ve karmaşayı da en aza indirmiş olursunuz.

- Gizli alanlar



Banyo aynalarının dolaplı olması oldukça kullanışlıdır, ancak hala bu yöntemi kullanmayan birçok insan var. Aynalı dolaplar, küçük çocukların yaklaşmasını sevmediğiniz bazı ilaçları veya zararlı eşyaları saklamak için kullanılabilir.



Ayrıca, bir başka gizli nokta, şampuan ve duş jelleri için duşa kabinin bulunduğu duvara yerleştirilen küçük bir duvar nişi olabilir. Böylelikle banyonuzu biraz daha düzenlemiş olursunuz.

- Rafları unutmayın



Dağınıklığı engellemede en büyük yardımcımız elbette banyodaki raflardır. Fazladan havlularınızı şık bir şekilde raflara yerleştirdiğinizde, aradığınızı kolayca bulmanın yanı sıra, aynı zamanda banyonuzu modernize etmiş olursunuz.



- Çamaşır sepeti



Dağınıklıktan kurtulmak istiyorsanız, mutlaka banyonuzda çamaşır sepetine yer vermeniz gerekir. Kullanılmış havlular, spor malzemeleri veya giysiler görüntü kirliliğine yol açarken, çamaşır sepetleri yıkama zamanı gelene kadar bu eşyaları saklamaya yardımcı olur.





