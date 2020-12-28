Banyonuzu çocuğunuz için daha güvenli bir hale getirmenin 5 yolu

Dağınıklığı temizleyin

Banyo raflarında kremlerin altında saklanmış çok sayıda küçük klipsler ve eşyalar vardır. Gençler için uygun gözükse de küçük çocuklar için tehlikeli olan bu aletleri ulaşamayacakları yerlere koyun. Boğulma ve bir yerlerini incitme riskine karşılık çocukların uzanabileceği yerlerden yumuşak havlularınızı tutun. Risk içerenleri ise yüksek raflara kaldırın.

Halıyı doğru seçin

Sık sık nemli olan ve kaygan bir zemine sahip olan banyo için kesinlikle yapışkan halılar tercih etmelisiniz. Aksi halde pelüş gibi seçimler kolaylıkla kayıp düşmenize sebep olur. Kaygan halıların altına kaymaz parçalar yerleştirip de sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Bu çok kolay olan düzeltme ile hem çocuklarınızı hem de kendinizi büyük bir tehlikeden kurtarmış olursunuz.

İlaçları banyoda tutmayın

Banyo, ilaçları ve merhemleri saklamak için pek de uygun bir yer değildir. Haplar yeni yürümeye başlayan ve meraklı çocuğunuz için şeker gibi görünebilir. Evde küçük çocuğunuz varsa ilaçları kesinlikle ulaşabileceği yerlerde tutmayın. Hatta kilitli dolaplarda tutmak harika bir yöntem olabilir.

Sıcağa dikkat edin

Saç maşası, fişi çekildikten sonra bile çocuklarınız için tehlike oluşturabilir. Yeni fişten çıkardığınız maşanızın kablosunun dolabın üzerinden sarkmadığına ve çocuğunuzun ulaşamayacağı bir yerde olduğuna emin olun. Sıcak olabilecek boruları da uygun bir şekilde kaplayabilirsiniz. Yeni yürüyen veya emekleyen çocuğunuz buna dokunmak isteyecektir.

Yolu aydınlatın

Gece yarısı uyku sersemi banyoya giderken ufak aksilikler yaşanabilir. Bunları önlemek için banyonun yolunu mutlaka loş bir ışıkla aydınlatın. Ufak bir lamba hem uykunuzu etkilemeyecek hem de tehlikelerden kaçınmanıza yardım olmaya yetecektir.