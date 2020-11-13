Banyoda küf oluşumu nasıl önlenir?

Bazı ipuçları, banyonuzdaki küften kurtulmanız için yardımcınız olabilir.

- Havalandırma fanına dikkat edin

Banyonuzun kuru kalması için etkili bir fana ihtiyacı vardır. Havalandırma, havadaki nemi çeker ve dışarı atılmasını sağlar. İçerideki nemi atmak için küçük ama güçlü bir fan yeterlidir. Ayrıca havalandırma veya tesisatını kontrol edip, bir sorun varsa giderilmeli.

- Derz aralarını kapatın

Derz aralarındaki macun çizgilerini su yalıtımı için kapatın. Küfü engellemek için duvarları fırçalamak için su ve deterjan kullanın. Ayrıca banyo için uygun sprey temizleyicileri de uygulayabilirsiniz. Bunun için temizleyiciyi püskürtebilir veya bir fırça ile uygulayın. Daha sonra bir süre bekleyip alanı temizleyin. Banyonuz için doğru fan seçmeyi ihmal etmeyin.

- Banyodaki nemi azaltmak için...

Küf oluşumunu önlemek için banyodaki nemin de azaltılması gerekir. Bunun için silecek kullanabilirsiniz. Duş ve duvarlarda oluşan suyu bir silecek ile giderebilirsiniz. Nem ve küf oluşumunu önlemenize yardımcı olacaktır.

- Bu noktalara dikkat edin

Islak, nemli ve sıcak ortamlar küf oluşumuna müsaittir. Bu nedenle banyoyu kullandıktan sonra havalandırma kesinlikle açık olmalı. Nemli veya ıslak kalan yerler de temizlenmeli ve içerideki nem de giderilmeli. Ayrıca banyo perdeleri de küf barındırabileceği için düzenli olarak temizlenmeli.

- Banyo havlularını ve paspaslarını düzenli olarak yıkayın

Banyo havluları, halıları ve paspasları, küf oluşumuna karşı çekici noktalardır. Bu nedenle düzenli olarak ya da haftada 1 yıkamalısınız. Ayrıca duş malzemelerini de dikkatli kurulayın. Duştaki süngerleri, lifleri ve kullanılan ürün şişelerini çıkarın. Çünkü bu eşyalarda su birikebilir. Bu nedenle kuru olduğundan emin olmalısınız.