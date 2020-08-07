Banyo perdesi nasıl temizlenir?

İşte banyo perdeleriniz kolayca temizleyebileceğiniz pratik yöntemler...

- Pek çok alanda kullanılan beyaz sirkeyi banyo perdenizde oluşan küfleri temizlemek için de tercih edebilirsiniz. Bunun için bir miktar tuz ve beyaz sirkeyi bir kapta karıştırın ve perdenizde varsa küflenmiş yerlere sürün. Ardından sirke ve tuzlu karışım kuruduktan sonra bir bezle güzelce silin.

- Banyo perdenizde oluşan küflerden çamaşır suyu kullanarak da kurtulabilirsiniz. Bir kovaya bir miktar çamaşır suyu ve ılık su koyun. Daha sonra kirli perdenizi de bu suda bir süre bekletin. Ardından çamaşır makinesinde yıkayın.

- Eğer banyo perdeniz plastik bir yapıya sahipse çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Ardından da asarak kurumasını sağlayabilirsiniz. Ancak perdeniz makinede yıkamaya uygun değilse elde yıkamanız daha doğru olacaktır.