Banyo fayansları nasıl temizlenir? Banyo fayanslarındaki lekeler en iyi nasıl silinir?

Özellikle her evde bulunan birçok farklı temizlik malzemesi ile beraber banyo fayanslarını temizlemek mümkün. Hem hijyenik hem de temiz ve parlak olmasını sağlamak için bu konuda değişik yöntemler öne çıkmaktadır.

Banyo Fayansları Nasıl Temizlenir?

Banyo fayansları evde bulunan doğal ürünler ile beraber rahatlıkla temizlenebilir. Bunlar içerisinde özellikle sirke, karbonat, soda ve Arap sabunu gibi doğal ürünler öne çıkıyor. Özellikle bir kova su içerisinde bir fincan kadar sirke dökmek suretiyle kolayca temizlik yapmak mümkün. Böylece fayansları temiz bir bez vasıtasıyla bu karışım üzerinden temizleyebilirsiniz. Tabii yukarıda verilen karbonat ve soda ile Arap sabunu üzerinden de temiz bir bez vasıtasıyla temizleme yapmak mümkün. Bunlardan ayrı bir karışım yapılabilir ya da tek başına kullanım ile beraber banyodaki fayanslar temizlenebilir.

Banyo Fayanslarındaki Lekeler En İyi Nasıl Silinir?

Özellikle banyo fayansları arasında ortaya çıkan lekeler ciddi bir sorun yaratabilmektedir. Bu durum hem sağlık sorunu ortaya çıkarmakta hem de banyo fayanslarının kötü görülmesine neden olmaktadır. Bu konuda aşamalı bir şekilde gerekli uygulamaları ele alarak banyo fayansları üzerinde bulunan lekeleri çıkarmak mümkün.

- Öncelikle sadece ıslak bir bezle fayans yüzeyleri temizlenmelidir.

- Ardından çamaşır suyu kullanarak derz olgu kısımları dikkatli bir şekilde temizlenebilir.

- Mutlaka bunu gerçekleştirirken ılık su kullanılmalıdır.

- Fayansların üzerinde meydana gelmiş olan kireç için bu uygulama birkaç defa gerçekleşmelidir.

- Tüm bu işlemlerin ardından silip uygulamak yeterlidir.

Tabii bunu çamaşır suyu ile beraber sirke ya da soda ve Arap sabunu kapsamında da gerçekleştirmek mümkün. Önemli olan tüm bu doğal ürünleri ılık su ile karıştırmak ve buna bağlı olarak kullanmaktır.

Banyo Fayans Araları Nasıl Temizlenir?

Banyonun yüzey kısmı ile beraber özellikle derz dolgu olarak bilinen ara kısımlar çok fazla kirlenir. Bunu temizlemek için ise en çok tercih edilen durum sıvı deterjan ile ılık sudur. Bunları karıştırmak suretiyle fayans yüzeyleri ve derz dolgu kısımlarına uygulama gerçekleştirmek mümkün. Böylece fayanslardaki en zor lekeleri çıkarma noktasında kolay bir fırsat elde edilebilir. Sıvı bulaşık deterjanı ile beraber ılık su bir arada karıştırılmak suretiyle kullanılmalıdır.