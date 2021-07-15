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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Banu İsminin Anlamı Nedir? Banu Ne Demek? Banu Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Banu İsminin Anlamı Nedir? Banu Ne Demek? Banu Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Banu isminin sözlük anlamı kadın hükümdardır. Bu kelime Melike, Ece ve Kraliçe sözcükleri ile eş anlamlıdır. Banu kelimesi Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde güzel ve çekici kadın manasında kullanılmıştır. Banu isminin anlamı nedir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Türkiye'de yaklaşık 20 bin kişi Banu ismini taşıyor. Bu kişilerin 10 bine yakını İstanbul'da ikamet etmektedir.

 Banu İsminin Anlamı Nedir? Banu Ne Demek?

 Banu isminin dört farklı anlamı vardır:

 1- Kadın yönetici, hükümdar, prenses

 2- Fars ve Arap topluluklarında soylu kadınlara verilen bir unvan

 3- Karşı konulması mümkün olmayan güçlü istek, arzu

 4- Övülmeye değer olan, yüce, âli.

 Banu İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 4

 Banu uğurlu sayısı: 3

 Sembol rengi: Turuncu ve mor

 Banu İsminin Analizi

 Harflerinin analizine göre Banu isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kibirden uzak olsa da övülmeyi ve el üstünde tutulmayı sever.

 2- Hayatındaki önemli kararları kimseye danışmadan kendisi alır.

 3- Otoriter bir kişiliğe sahiptir.

 Banu Adının Kökeni

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan Banu kelimesi, 15. yüzyılda literatüre girdi. Bu isim İran'da da yaygın olarak kullanılmaktadır.

 Banu İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Sema

 2- Ece

 3- Sultan

 4- Sena

 5- Aliye

 6- Seval

 7- Gül

 Banu İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Banu ismi Kur’an'ı Kerim'de geçmemektedir.

 

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