Bakımı kolay olan bu bitkileri çok seveceksiniz

- Sarmaşık



Sarmağın geniş ve renkli yapraklarıyla yaşam alanınıza yeni bir dokunuş ekleyin. Kalp yapraklı olanları da dahil birçok çeşidi olan bu güzel görünümlü saksı çiçeği, hızla büyüyebilme özelliğine sahip. Bu yüzden onu geriye doğru budayarak veya yaprakları kendi etrafına sararak bakımını kolayca yapabilirsiniz.







- Sardunya



Kışın bile gökkuşağının her tonunu sergilemeye devam eden sardunyalar, yaşam alanınıza renk katar. Sardunyaların bakımı için onları susuz bırakmamanız yeterli, sonrasında arkanıza yaslanın ve manzaranın tadını çıkarın.



- Sempervivum sukulent



İster çiçek açan bir sempervivum, ister rozet şeklindekiler olsun... Bu sukulent bitkisi ev içinde etkileyici bir görünüm için idealdir. Bu sert küçük bitkiler hayatta kalmak için gün ışığına ihtiyaç duyar ve kolayca çoğalırlar. Tek zayıf noktaları ise, dikkatli olmazsanız evinizdeki diğer bitkilere yayılabilen böcekler üretebilmeleri.







-Aloe vera



Etkili bir bakım ürünü istiyorsanız, cilt dostu aloe verayı deneyin. Yapraklarının içindeki jöle benzeri öz, küçük yanıklar ve böcek ısırıkları için harika bir ev ilacıdır. Bu faydalı bitki, bol miktarda parlak ışık alabilecekleri alanlarda neredeyse kendiliğinden büyüyebilir.



- Carex bitkisi



Çok fazla çeşidi olan carex bitkisi, genellikle zarif, çim görünümlü olanlarıyla bilinir. Hızla büyüyen bir bitki olması sebebiyle, büyük saksılarda yetiştirilmesi önerilir. Ayrıca, çürümesini önlemek için büyük ölçülerdeki saksıları tercih etmeniz gerekir. Bitkileri aşırı sulamak gibi bir alışkanlığınız varsa carex, çoğu ev bitkisine göre fazla sulamaya karşı daha toleranslıdır.

- Norfolk çamı



Birkaç Norfolk çamı ile ev içinde yaprak dökmeyen mini bir orman oluşturmanız mümkün. Yumuşak, tüylü dikenleri bu canlı bitkiyi çoğundan daha dostça kılar. Zamanla, küçük bir ağaca dönüşür, ancak küçük bir saksıda tutarak büyüme sürecini biraz yavaşlatabilirsiniz. Bu sevimli çam türü ışığı sever ve toprağının da nemli kalması önemlidir.







- Yılbaşı kaktüsü



Yılbaşı kaktüsü gibi sıcak, nostaljik bir tatil hissi uyandıran çok az bitki vardır. Bu kaktüs, kış ortasında çiçek açar ve bu gösterişli çiçekler parlak sarılardan koyu pembelere kadar oldukça geniş bir yelpazeye sahip. Bu güzel bitkiden en iyi verimi alabilmek içinse, sadece toprağı kuruyken sulamanız yeterli.

Kaktüsünüz bunun dışında sizden neredeyse hiçbir şey istemez ve yıllarca tazeliğini korumaya devam eder.



- Haworthia



Haworthia, yapraklarındaki beyaz, çizgili desenleri nedeniyle halk arasında zebra bitkisi olarak da bilinir. Bu ev bitkisi sadece göz alıcı değil, aynı zamanda oldukça dayanıklıdır. Çünkü çok fazla sulama gerektirmez ve evin ışık alan köşelerinde iyi sonuç verir.







- Zamioculcas (ZZ bitkisi)



İç mekanda büyüdüğünde çiçek açmayan ve yavaş yavaş büyüyen ZZ bitkisinin çok fazla kıvrımları yoktur. Ama parlak yeşil yaprakları ve dikey, avuç içi benzeri sapları oldukça güzel görünür. Alırken olgun olanlarını tercih edin ve ışığı doğrudan almayacağı bir pencerenin önüne yerleştirin. Zamioculcas bitkisini, bohem bir görünüm için sepet saksılarda ya da modern cam saksılar kullanılarak dekorasyonun etkili bir parçası haline getirilebilir.

- Medine gülü bitkisi



Medine gülü, geniş yeşil yaprakları ve pembeden mora doğru renk geçişleri olan çiçekleriyle dikkat çekiyor. Bu gösterişli ev bitkisine, dayanıklı bir saksı ve güneye bakan bir pencere ile hak ettiği ışığı verdiğinizde, yavaşça küçük bir ağaca dönüşürken izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Medine gülü, sonbahar ve kışın bunaltıcı dönemlerinde parlak pembe çiçek buketleriyle her odayı neşelendirebilir.