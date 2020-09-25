Bahçenizi yıl boyunca korumanın yolları

- Önleyici tedbirler alın

Bahçenizi tüm yıl boyunca korumanın önemli bir yolu, önleyici tedbirler almaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Başlangıç olarak, bitki satın alırken kontrol ettiğinizden emin olun. Saksılarından çıkarın ve mutlaka köklerine bakın. Eğer köklerinde herhangi bir sorunla karşılarsanız, tercih etmemenizde fayda var. Çünkü, bu durum ekeceğiniz diğer bitkilerle birlikte toprağınıza da zarar verebilir. Her zaman verimli ve sağlıklı kökleri olan bitkiler alın. Bu, bitkilerinizin iyi büyümesini ve sağlıklı olmasını sağlayacaktır.

- Bu hataları yapmayın

Haşereler bahçeye zarar verebilir. Bu böceklere dikkat etmeniz bahçenizi korumak için iyi olacaktır. Yapraklarda göreceğiniz küçük delikler, bir şeyin bitkinizi yediği anlamına gelir ama bu konuda nasıl bir yol izlenebilir? Öncelikle bu haşerelerin sadece bitkinize değil bahçenize de zarar verdiğini bilin. Virüsler ve bakteriler, bir böcekten gelen birkaç küçük ısırıkla bile tüm bitkiyi etkileyebilir. Pek çok böcek, virüsleri bitkiden bitkiye taşır ve böylece tüm bahçenize zarar verebilir. Bundan kaçınmanın en iyi yolu da haşereleri engelleyecek öğeler tercih etmektir.

- Bahçenizi her mevsim temizleyin

Sonbaharda, bahçenizdeki tüm yaprakları temizleyin. Kışın da bitkilerinizi budayın. İlkbaharda, tohumların meydana gelen dondan zarar görmemesini ve yazın da iyi bir şekilde gelişmesini sağlayın.

- Sulamaya dikkat

Fazla sulama bitkilerin küflenmesine veya ölmesine neden olabilir. Sulamadan önce bitkilerin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu belirlemekte fayda var. Bazı bitkiler çok az suya ihtiyaç duyarken, bazılarının da her gün sulanması gerekir. Her bitki farklıdır. Bu noktada dikkatli olmak, bahçenizin yıl boyunca gelişmesini sağlar.

- Doğru gübre seçin

Gübre seçimi, bahçeyi korumanın önemli yollarından biridir. Fazla gübre bitkileri köklerini yakar ve su emme güçlerini de azaltır. Besin açlığı çeken bitki de sonunda ölür. Bu aynı zamanda bitkiden bitkiye yayılabilir. Bir bitkiye çok fazla gübre verilirse, büyümesi engellenir ya da fazla büyüyerek diğer bitkilerin gelişmesini engeller. Bu nedenle çoğu kişi kimyasal gübre kullanmak yerine kendi kompostunu yapmayı tercih ediyor.

Ayrıca, kış mevsimi, bahçeyi dinlendirmek için en iyi dönemdir.