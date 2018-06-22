Baharatların tazeliğini korumak için neler yapılmalı?

Baharatlar içerdikleri uçucu yağlar ile aroma verirler. Bu yağlar yapıları gereği zaman içerisinde kaybolabilir ya da etkilerini kaybedebilir. Baharatlara aromalarını veren bu yağları mümkün olduğunca uzun süre muhafaza etmek baharatın tazeliğini uzun süre korumak demektir.

Mümkünse baharatların toz hali değil, tohum ve yaprak gibi öğütülmemiş hali temin edilmelidir. Kullanılacak kadar miktar taze olarak öğütülmelidir. El değirmenleri bu konuda yardımcı olacaktır.

Eğer baharatları öğütmek mümkün değilse, temin edilen baharat miktarı kısa sürede tüketime uygun olmalıdır.

Temin edilen baharatlar iyice temizlenmiş, herhangi bir koku taşımayan ve tamamen kuru cam kavanozlar kullanılarak saklanmalıdır.

Cam kavanozlardaki baharatlar serin ve nemden uzak bölgelerde muhafaza edilmelidir. Doğrudan güneş ışığı görmeleri engellenmelidir. Isıtıcı, klima ve radyatör gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Kavanozların kapakları mümkün olduğunca sıkı kapatılmalıdır. Kavanozların içerisindeki baharatların hava ile temasları kesilmelidir. Kullanım esnasında dahi kavanozların ağızları gereğinden fazla açık bırakılmamalıdır.

Belirli periyodlarda baharatlar havalandırılmalıdır. Bunun için kavanozun içindeki baharat temiz bir yüzeye dökülerek kısa bir süre havalandırılmalıdır. Ardından tekrar kavanozlanmalıdır.

Vakumlu poşetler kullanmak da baharatların tazeliğini korumanın bir yöntemidir.

Belirli aralıklarla kısa süre fırınlanarak baharatların nemlenme ihtimalleri ortadan kaldırılabilir.

Baharatları buzdolabında saklamak da tazeliklerini korumak için iyi bir yöntemdir. Bu yöntem genellikle yaz aylarında uygulansa da ev ortamının nem ve ısı durumuna bağlı olarak her mevsim uygulanabilir.

BAHARATIN TAZE OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Hangi koşullarda saklanırsa saklansın ortalama bir sene sonra baharatlar tazeliklerini kaybedecektir. Baharatların tazeliği koklanarak anında anlaşılabilir. Taze baharatlar oldukça yoğun aromalı kokulara sahiptir. Tazeliğini kaybetmiş baharatlar hiç koku vermezler ya da bozuk koku verebilirler. Bir seneden fazla beklemiş baharatlar taze gibi dursa dahi tüketilmemelidir. Tazeliğini kaybetmiş baharatlar insan sağlığına zarar verebilir.