Baharat Çeşitleri Ve İsimleri Nelerdir? Baharat Çeşitlerinin Faydaları

Baharat çeşitleri oldukça fazladır. Ülkemizde de birçok yemekte baharat çeşitleri kullanılmaktadır. Bu baharat çeşitleri yemekleri hem tatlandırdığı gibi hem de bir takım faydaları da bulunmaktadır.



Baharat Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?



1) Karanfil

En yaygın olan baharat çeşitlerinden bir tanesidir. Karanfil yemeklerde de çokça fazla tercih edilmektedir. Karanfilin birçok faydası da yer almaktadır. Özellikle kokusu ile kullanım alanı oldukça yaygın olan bir bahara türüdür. Karanfil bundan dolayı tatlılarda ve pastalarda oldukça fazla tercih edilmektedir.



2) Limontuzu

Yaygın olan baharat çeşitleri arasında yer alan limontuzu da mutlaka tercih edilmesi gereken bir baharat çeşididir. Limontuzu özellikle reçel yapımında ve turşu yapımında kullanılmaktadır. Evsel olarak en çok tercih edilen baharat çeşitleri arasında yer almaktadır.



3) Nane

Sebzeli yemeklerde kullanılan bir baharat çeşididir. Nanenin insan sağlığı üzerinde ki olumlu etkileri de vardır. Salata yapımında ve çorba yapımında naneden faydalanılmaktadır. Nane paket olarak satılmaktadır.



4) Pul Biber

En yaygın ve popüler olan baharat çeşitleri arasında pul biber gelmektedir. Özellikle ülkemizde Doğu Anadolu bölgesi ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak Pul biber kullanılmaktadır. Pul biber pek çok ünlü yemeğin içerisinde yer almakta olup, sofraların vazgeçilmezi haline gelmiştir. Sofralarda en fazla kullanılan baharat çeşitleri arasında pul biber gelmektedir.



5) İsot

Ülkemizde en fazla Güney Doğu Anadolu bölgesinde kullanılan bir baharat türüdür. Özellikle çiğ köfte yapımında yoğun olarak tercih edilmektedir. Sadece çiğ köfte değil aynı zamanda kebap yapımında ve çorba yapımında da yine İsot baharatından yararlanılmaktadır.



6) Kekik

Yemeklerin vazgeçilmezi haline gelmiş olan bir baharat çeşididir. Kekik özellikle hem etli hem de sebzeli yemeklerin yapımında ve bu yemeklerin tatlandırılması açısından tercih edilmektedir. Aynı zamanda ızgara ve sos yapımında da yine kekik baharatından faydalanılmaktadır.



7) Keten Tohumu

Özellikle salata yapımında ve çorbalarda yoğun olarak tercih edilen bir baharat türüdür. Serperek kullanılan keten tohumu baharatı içeceklerde de kullanılmaktadır.



8) Kimyon

Yemeklerde en fazla tercih edilen ve popüler olan baharat türüdür. Toz haline getirilmiş çorbalarda ve tavuk balık yapımında kullanılmaktadır. Aynı zamanda kimyon börek ve köftelerin üzerine de serpiştirilmektedir.



9) Zerdeçal

Yoğun olarak kullanılan ve en fazla tercih edilen baharat çeşitleri arasında gösterilmektedir. Zerdeçal oldukça keskin bir tada sahiptir. Aynı zamanda taze oluşundan da birçok kişinin tercihi haline gelmeyi başarmıştır.



Baharat Çeşitlerinin Faydaları



1) Karanfil

- Ağız sağlığına doğrudan etki eder.

- Diş ağrısını geçirir.

- Kan şekerinizi dengeler.



2) Limontuzu

- Karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Böbreklerde ki taş oluşumunu engeller.



3) Nane

- Sindirim sistemini rahatlatır.

- Kilo alıp vermeye yardımcı olur.

- Baş ağrısını hafifletir.



4) Pul Biber

- Metabolizmayı hızlandırır.

- Yağ yakmayı sağlar.

- Hazımsızlığı giderir.



5) İsot

- Vücuttaki ölü hücrelerin atılmasını sağlar.

- Kansere karşı etkin koruma sağlar.

- Sindirim sistemini ayakta tutar.



6) Kekik

- Kalp sağlığına olumlu etki eder.

- Göz sağlığına iyi gelir.



7) Keten Tohumu

- Kolesterol seviyesini düşürür.

- Diyabeti önler.