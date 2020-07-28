Bahar isminin anlamı nedir? Bahar ne demek?

Bahar Farsça kökenli bir isimdir. Çok uzun yıllardan bu yana hem isim olarak hem de sözlük anlamı üzerinde Türkçede değerlendirilir. Mevsimler için kullanılan Bahar, aynı zamanda kız çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Ayrıca pek çok kişinin bilmediği farklı ve güzel anlamları da bulunmaktadır

Bahar İsminin Anlamı

Birçok değişik ve güzel anlamı üzerinden kız çocukları adına verilebilecek en güzel adlar içerisinde bahar geliyor. Okunurken ve telaffuz ederken dahi oldukça güzel bir tonlaması olduğunu söylemek mümkündür. Peki, Bahar isminin anlamları nedir?

- Kışla yaz arasındaki mevsim.

- Güzellik, güzel.

- Karanfil, tarçın ve karabiber gibi kokulu ürünler.

Genel olarak bu güzel anlamları üzerinden değerlendirilen bir isimdir. Her ne kadar bunun dışında farklı birkaç anlamı daha bulunsa dahi, günümüzde çok fazla kullanılmaz. Genelde sözlük anlamı üzerinden mevsimlerden biri şeklinde değerlendirilir.

Aynı zamanda isim olarak bir kız çocuğuna verilecek en güzel adlar arasında öne çıkmaktadır. Bu güzel ve alımlı ismi kız çocuğunuza verebilir; ona çok hoş ve özel bir isim bahşedebilirsiniz.