Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek? Bahadır Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Ülkemizde Bahadır ismini yaklaşık 21 bin kişi kullanıyor. Bu kişilerin 15 bine yakını İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşamaktadır.

Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek?

Bahadır isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Gözü kara, cesur

İkinci Anlamı: Sevdikleri için canını bile hiçe sayan yiğit

Üçüncü Anlamı: Bileği bükülmez, güçlü

Bahadır İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Uğurlu sayısı: 3

Renk sembolü: Siyah

Bahadır İsminin Analizi

Harf analizine göre Bahadır isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Her zaman adaletten yanadır.

2- Arkadaşlığa çok fala önem verir.

3- Ne olursa olsun verdiği sözden geri dönmez.

4- Şanslıdır. Doğru zamanda doğru yerde olarak hedeflerini bir bir gerçekleştirir.

Bahadır Adının Kökeni

Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Bahadır ismi Farsça kökenlidir.

Bahadır İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Hıdır

2- Yasin

3- Sefir

4- Caner

5- Yiğit

6- Alparslan

7- Halil

8- Hasan

9- Ali

10- Tahsin

Bahadır İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Bahadır ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.