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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 15.07.2021 - 17:22 | Son Güncelleme:

Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek? Bahadır Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

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Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek? Bahadır Adının Özellikleri, Analizi Ve Kökeni

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Bahadır isminin sözlük anlamı kahramandır. Osmanlıca kaleme alınmış gazel ve kaside türündeki birçok şiirde padişahların kahramanlıklarını anlatmak için bu isim kullanılırdı. Dilaver, gözü kara ve batur kelimeleri Bahadır ile eş anlamlıdır. Bahadır isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde Bahadır ismini yaklaşık 21 bin kişi kullanıyor. Bu kişilerin 15 bine yakını İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşamaktadır.

 Bahadır İsminin Anlamı Nedir? Bahadır Ne Demek?

 Bahadır isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Gözü kara, cesur

 İkinci Anlamı: Sevdikleri için canını bile hiçe sayan yiğit

 Üçüncü Anlamı: Bileği bükülmez, güçlü

 Bahadır İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Uğurlu sayısı: 3

 Renk sembolü: Siyah

 Bahadır İsminin Analizi

 Harf analizine göre Bahadır isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Her zaman adaletten yanadır.

 2- Arkadaşlığa çok fala önem verir.

 3- Ne olursa olsun verdiği sözden geri dönmez.

 4- Şanslıdır. Doğru zamanda doğru yerde olarak hedeflerini bir bir gerçekleştirir.

 Bahadır Adının Kökeni

 Yaklaşık 5 asırdır kullanılmakta olan Bahadır ismi Farsça kökenlidir.

 Bahadır İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Hıdır

 2- Yasin

 3- Sefir

 4- Caner

 5- Yiğit

 6- Alparslan

 7- Halil

 8- Hasan

 9- Ali

 10- Tahsin

 Bahadır İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Bahadır ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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