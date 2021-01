Bağışıklığı güçlendiriyor, enfeksiyonları önlüyor… Kuşburnu çayının faydaları

C vitamininin soğuk algınlığı, nezle, grip ve diğer ateşli hastalıklara karşı vücut direncini ve bağışıklığı artırarak hastalıklara karşı koruduğuna dikkati çeken Akgün, "Her an kapımızı çalabilecek soğuk algınlığına karşı vücut direncimizi artıracak kuşburnunu soframızdan eksik etmemeliyiz. Gün içinde 3-4 bardak kuşburnu çayı tüketerek soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona karşı önlem alınabilir" diye konuştu.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Yapısında bol miktarda C vitamini bulunduğunu söyleyen Bilgili, “Polifenoller ve antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kuşburnu zengin vitamin ve minerallere sahip. Likopen ve A, B, E, K vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, demir gibi değerli mineralleriyle vücut direncini artırıyor, sinir sisteminde, hücre yenilenmesinde fayda sağlıyor. Yapılan araştırmalar, limonun 60 katı kadar fazla C vitamini içeren kuşburnunun, mandalina ve portakala da fark attığını ortaya koyuyor.” dedi.

Eklem romatizmasına iyi geliyor

Akgün, yapılan araştırmalarda kuşburnu meyvesinden hazırlanan prepatların kullanımının eklem romatizmasına iyi geldiğinin kanıtlandığını vurgulayarak, şunları söyledi: "Kuşburnu çekirdeklerinde bulunan gama linoleik asit maddesi cilt için çok faydalı. Bu yağ cilde canlılık kazandırdığı gibi güneş yanıklarında da etkilidir. İçeriğinde yüzde 10-20 kuşburnu yağı içeren kremlerin cilt çatlakları, egzama, yanık ve yaralar üzerinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Kuşburnu yağı dünya kozmetik sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kuşburnu meyvesinin ve tohumlarının gastrik ülser ve gastrik mukoza iltihaplarını önlediği, şeker hastalığı, ishal ve gut hastalığına iyi geldiği, kanı durdurucu, ağız, diş, baş ve kulak ağrılarını tedavi edici özellikler taşıdığı bilinmektedir."

Kötü kolesterolü düşürüyor

Kandaki kötü kolesterolün düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyesinin yükseltilmesinde faydalı olduğunu söyleyen Bilgili, “Bu sayede kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyor. Kuşburnunu çay olarak demleyip tüketebileceğiniz gibi, şekersiz marmeladını yaparak da faydalanabilirsiniz.” açıklamalarında bulundu.

Kanın pıhtılaşmasını sağlıyor

İçeriğindeki K vitamininden dolayı kuşburnu kanın pıhtılaşmasına yardımcı olduğunu söyleyen Bilgili, “Bu nedenle damar içinde kan pıhtısının oluşması ve kan akımının engellenmesi olarak adlandırılan tromboz ve toplardamar iltihabı, tromboflebit gibi sorunları olan hastaların dikkatli tüketmesi gerekiyor.” dedi.

Dizde sıvı kaybı ve kireçlenmeye faydalı

Son yıllarda yapılan çalışmaların kuşburnunun iltihap oluşumunu önleyici özelliğe sahip olduğunu gösteriyor diyen Bilgili, “Kuşburnu tüketimi dizde kireçlenme, eklemlerde kıkırdak dokunun yapısında bozulma, kıkırdakta incelme ve aşınmanın ortaya çıkardığı ostreoartrite bağlı ağrıların azalmasında etkili. Ayrıca günümüzde pek çok kişinin ortak sorunu olan dizde sıvı kaybına da kuşburnunun iyi geldiği yapılan çalışmalarda kanıtlanmış durumda.” açıklamalarında bulundu.

Çayı demlendikten sonra hemen tüketilmeli

Kuşburnunun meyve suyu, kurutulmuş halinin çay, marmelat ya da pestil hazırlanarak tüketilebileceğini anlatan Akgün, şunları kaydetti: "C vitamini kaybı olmaması için taze olarak veya çayı demlendikten sonra hemen tüketilmelidir. Marmelat veya diğer işlem görmüş ürünlerde C vitamini kaybı fazladır. C vitamini çabuk bozulan bir vitamin olduğundan kuşburnu sıkıca ağzı kapanmış kaplarda, güneş görmeyecek şekilde muhafaza edilmelidir."

Kuşburnu demlerken ve tüketirken bunlara dikkat!

Kuşburnu tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili sıraladı.