Bağışık sistemini güçlendiriyor, alerjik hastalıklara fayda sağlıyor... Isırgan otunun faydaları neler?

Isırgan otunun kalptan saç sağlığına kadar pek çok etkisi olduğunu söyleyen uzmanlar da her gün tüketilebileceğini söylüyor. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, ısırgan otunun faydalarını şu şekilde açıkladı;

Isırgan otu, anne sütünü artırıcı etki gösteren bir bitkidir. Isırgan yaprağı vitamin ve mineral bakımından zengindir ve protein içerir. Anne sütü için gerekli temel elementleri sağlamaya yardımcı olur. Emziren annenin bağışıklık sistemini destekler.

B1, B6, B12, A, C ve K vitaminleri; manganez, silisyum, çinko, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, sodyum ve potasyum minerallerini içerir. Ayrıca önemli yağ asitleri, aminoasitler ve antioksidanlar içerir.

Isırgan otu, anti-enflamatuar yani iltihap giderici özelliğe sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, yangıyı azaltmaya yardımcı olur. Osteoartrit hastalarında ağrıların hafiflemesini sağlar. Mikrop öldürücü etki gösterir.

Isırgan otu kökü prostat büyümesinin durdurulmasına yardımcı olur ve prostat büyümesinin sebep olduğu şikayetlerin azalmasını sağlar.

Bazı çalışmalar, özellikle bahar aylarında ortaya çıkan saman nezlesi gibi alerjik hastalıklarda ısırgan otunun faydalı olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla ısırgan otu bitkisinden yapılan çay bu gibi durumlarda semptomların hafiflemesi açısından faydalı olabilir.

Yapılan bazı çalışmalara göre yüksek kan basıncını, kan şekerini düşürmeye yardımcı olabilir. Yine başka bir çalışmaya göre ısırgan yaprağı, pakreatik lipaz enzimi üzerinde baskılayıcı özelliğinden dolayı yağ emilimini azaltarak zayıflamaya yardımcı olabilir.

Yaprak ve tohumları idrar söktürücüdür, ödem atmaya yardımcı olur. Tohumunun müshil etkisi vardır.

Demir içeriği dolayısıyla kansızlığa karşı faydalıdır.

Kullanılmaması gereken durumlar

Bazı durumlarda kullanılmaması gerektiğini söyleyen Yılmaz, “Isırgan tohumu tansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, diüretikler ve diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlarla etkileşime girebilir. Isırgan otu, rahim hareketlerini artırıcı özelliğinde dolayı hamilelerde düşük riskini artırabilir.” dedi.