Badem yağı ile makyaj nasıl temizlenir?
Badem yağı ile makyaj çıkarmayı hiç düşündünüz mü? Makyajınızı temizlerken aynı zamanda cildinizi besleyecek bir makyaj temizleyicisine mi ihtiyacınız var? Öyleyse badem yağı ile makyajınızı çıkarmayı deneyin. Cilt ürünlerinin içeriğinde de sıkça görebileceğiniz badem yağı ile makyajınızı çıkarırken aynı zamanda cildinizi beslemek mümkün.
BADEM YAĞI NEDEN İYİ BİR MAKYAJ TEMİZLEYİCİDİR?
Makyaj temizleyici ararken göz makyajını kusursuzca çıkarabilecek etkili bir ürün bulmak oldukça zor. Özellikle eyeliner ve rimeli düzgün çıkarmak için fazla uğraşmak gerekebiliyor. Tam da bu özellikleri aradığınız etkili makyaj temizleyicisi badem yağı olabilir.
Piyasada bulunan diğer makyaj temizleyicilerden farklı olarak, badem yağı cildinize zarar verebilecek kimyasal madde içermez.
Cildinize nazikçe dokunur ve makyajı sorunsuz bir şekilde temizler. Makyajı çıkarmak için bu yağı kullandığınızda, cildinizi çekiştirmenize gerek kalmıyor.
Badem yağının harika bir makyaj temizleyici yapmasının bir diğer nedeni de cildinizde yağlı ve ağır bir his bırakmamasıdır.
Badem yağı kullanmak cildinizi harika hissettirecek ve yüzünüzdeki makyaj, kir ve diğer yabancı maddeleri nazikçe temizlemeye yardımcı olacaktır.
Kuru cildiniz veya hafif egzama gibi bir cilt rahatsızlığınız varsa, badem yağını makyaj temizleyici olarak kullanmak en iyi seçenektir.
Cildinizi yatıştırır ve kaşıntı, pullanma, çatlama gibi durumlarda cildinizin rahatlamasını sağlar.
Badem yağı doğal bir makyaj çıkarıcı olduğu için cildinizde herhangi bir problem yaratmaz.
BADEM YAĞI MAKYAJ TEMİZLEYİCİ OLARAK NASIL KULLANILIR?
- Badem yağı ile makyaj çıkarmak çok basit. Avucunuza yeterli miktarda badem yağı alın ve temizlemek istediğiniz bölgeye hafifçe masaj yapın.
- Pamuğu gül suyuyla (veya eğer istersen sade suyla) nemlendirin ve makyajı nazikçe silin.
- Özellikle su geçirmez maskara kullanıyorsanız, göz çevrenizde az miktarda yağ kullanın.
- İşiniz bittiğinde yüzünüzü ılık suyla yıkayın.
- Badem yağı cilt üzerinde birçok harika etkiye sahip olduğundan, makyajınızı çıkardıktan sonra yıkamak zorunda değilsiniz.
- Ciltte harikalar yaratan bu yağı kesinlikle denemelisiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle